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Вопрос Тойлаской гимназии был поднят в Рийгикогу

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в среду на инфочасе Рийгикогу, что правительство не обсуждало вопрос о поддержке Тойлаской гимназии, поскольку оно доверяет министерствам и министрам.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в среду на инфочасе Рийгикогу, что правительство не обсуждало вопрос о поддержке Тойлаской гимназии, поскольку оно доверяет министерствам и министрам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Член Рийгикогу Танель Кийк (Центристская партия) спросил на инфочасе Рийгикогу, обсуждало ли правительство возможность поддержки сохранения сельских гимназий, точнее Тойлаской гимназии.

- Это одно из немногих учебных заведений в Ида-Вирумаа, которое предлагает преподавание полностью на эстонском языке. Действительно, это небольшая гимназия, которая очень важна для местной общины, для жителей Ида-Вирумаа, не только как образовательное учреждение, но и как значительный, символический хранитель эстонского духа в маленькой волости Ида-Вирумаа, где на самом деле доля эстонцев составляет менее 20 процентов, - сказал Танель Кийк.

Он спросил, обсуждало ли правительство помощь волости в покрытии расходов, чтобы не возникло ситуации, когда местная община будет разочарована, а местная молодежь не увидит возможностей получения образования или возможностей развития в своем регионе.

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