Вопрос Тойлаской гимназии был поднят в Рийгикогу

- Это одно из немногих учебных заведений в Ида-Вирумаа, которое предлагает преподавание полностью на эстонском языке. Действительно, это небольшая гимназия, которая очень важна для местной общины, для жителей Ида-Вирумаа, не только как образовательное учреждение, но и как значительный, символический хранитель эстонского духа в маленькой волости Ида-Вирумаа, где на самом деле доля эстонцев составляет менее 20 процентов, - сказал Танель Кийк.