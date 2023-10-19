Владелец "VKG": Ида-Вирумаа изголодался по лучшей жизни

По словам Пийльманна, "VKG" продолжит производство масла и прочей продукции из сланца, пока это позволяет рынок. "Мы надеемся, что не возникнет такой ситуации, когда искусственно установят какую-то дату, до которой может действовать сланцевая промышленность", - сказал он на проходившей во вторник в Йыхвиском концертном доме и организованной "Delfi" конференции на тему Ида-Вирумаа.