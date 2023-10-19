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Владелец "VKG": Ида-Вирумаа изголодался по лучшей жизни

Эрик Гамзеев
, журналист
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По словам Кристьяна Пийльманна, главную роль при создании лучшего будущего Ида-Вирумаа сыграют существующие предприятия, поскольку в нынешней ситуации интерес зарубежных инвесторов очень низок по причине высоких рисков и займовых расходов.
По словам Кристьяна Пийльманна, главную роль при создании лучшего будущего Ида-Вирумаа сыграют существующие предприятия, поскольку в нынешней ситуации интерес зарубежных инвесторов очень низок по причине высоких рисков и займовых расходов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Главной силой Ида-Вирумаа является то, что здесь по-прежнему испытывают голод по лучшей жизни", - привел один из владельцев и член совета крупного предприятия "Viru Keemia Grupp" Кристьян Пийльманн один из основных аргументов, почему в Ида-Вирумаа, несмотря на многие неблагоприятные факторы, все же хорошо заниматься предпринимательством.

По словам Пийльманна, "VKG" продолжит производство масла и прочей продукции из сланца, пока это позволяет рынок. "Мы надеемся, что не возникнет такой ситуации, когда искусственно установят какую-то дату, до которой может действовать сланцевая промышленность", - сказал он на проходившей во вторник в Йыхвиском концертном доме и организованной "Delfi" конференции на тему Ида-Вирумаа.

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