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Протест родителей против закрытия гимназической ступени в Тойла набирает обороты

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Осознание того, что сторонников сохранения гимназической ступени много, пришло к инициаторам петиции в минувший четверг на родительском собрании в Тойлаской гимназии.
Осознание того, что сторонников сохранения гимназической ступени много, пришло к инициаторам петиции в минувший четверг на родительском собрании в Тойлаской гимназии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Родители собирают голоса в поддержку сохранения старшего звена Тойлаской гимназии - в среду днем их собралось более шестисот.

Инициаторы петиции призывают отдать свой голос в поддержку сохранения Тойлаской гимназии - последней действующей в Ида-Вирумаа школы с эстонской языковой средой. Родители учеников создали в "Facebook" группу сторонников Тойлаской гимназии, поскольку посчитали, что волость уже приняла свое решение.

- У представителей волостной власти сложилось мнение, будто сторонников сохранения гимназии очень мало, что большинство все же за ее закрытие. Петиция инициирована, чтобы показать: нас много и эта тема волнует людей. Сильное ощущение, что нас действительно много, возникло в прошлый четверг на школьном родительском собрании, - сказала Мария Ронк, мать двоих детей.

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