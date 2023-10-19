Протест родителей против закрытия гимназической ступени в Тойла набирает обороты

Инициаторы петиции призывают отдать свой голос в поддержку сохранения Тойлаской гимназии - последней действующей в Ида-Вирумаа школы с эстонской языковой средой. Родители учеников создали в "Facebook" группу сторонников Тойлаской гимназии, поскольку посчитали, что волость уже приняла свое решение.

- У представителей волостной власти сложилось мнение, будто сторонников сохранения гимназии очень мало, что большинство все же за ее закрытие. Петиция инициирована, чтобы показать: нас много и эта тема волнует людей. Сильное ощущение, что нас действительно много, возникло в прошлый четверг на школьном родительском собрании, - сказала Мария Ронк, мать двоих детей.