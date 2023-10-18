Департамент транспорта предупреждает: дорожные условия станут зимними

По данным Агентства окружающей среды, в четверг во многих частях Эстонии пройдут мокрый снег и дождь, также будет выпадать снег, а в Северной Эстонии осадки усилятся.

«Напоминаем всем участникам дорожного движения, что дороги могут быть скользкими. Наши партнеры по техническому обслуживанию готовы чистить и посыпать дороги, но надо учитывать, что на это потребуется время", - сказал директор Службы содержания дорог транспортного департамента Янно Саммул. «Просим участников дорожного движения быть осторожными, особенно тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю».