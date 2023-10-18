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Департамент транспорта предупреждает: дорожные условия станут зимними

Эрик Калда
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Скользкая дорога.
Скользкая дорога. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Сегодня ночью ожидается скользкая дорога, мокрый снег и снег, которые продлятся до пятницы.

По данным Агентства окружающей среды, в четверг во многих частях Эстонии пройдут мокрый снег и дождь, также будет выпадать снег, а в Северной Эстонии осадки усилятся.

«Напоминаем всем участникам дорожного движения, что дороги могут быть скользкими. Наши партнеры по техническому обслуживанию готовы чистить и посыпать дороги, но надо учитывать, что на это потребуется время", - сказал директор Службы содержания дорог транспортного департамента Янно Саммул. «Просим участников дорожного движения быть осторожными, особенно тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю».

Использование шипованных шин разрешено с 15 октября, зимние шины должны быть на всех легковых автомобилях не позднее 1 декабря.

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