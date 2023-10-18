Еврокомиссия планирует ужесточить правила безвизового режима

Ввиду сложившейся геополитической ситуации, в целях усиления контроля за безвизовыми странами Европейская комиссия в среду предложила пересмотреть действующую процедуру приостановления безвизового режима.
В Европейском союзе действует безвизовый режим с 60 странами, не входящими в ЕС, пишет rus.err.
Безвизовый режим очень выгоден с экономической, социальной и культурной точки зрения и способствует развитию путешествий и туризма, но его можно использовать для нелегального въезда в Евросоюз, сообщила пресс-служба представительства Еврокомиссии в Эстонии.
Например, в некоторых странах инвесторам за их инвестиции предоставляется гражданство, что позволяет им въезжать в Евросоюз без визы.
Изменение геополитической ситуации принесло новые проблемы, в том числе связанные с безвизовым режимом и гибридными угрозами, такими как поддерживаемая государством эксплуатация мигрантов.
В предложении Еврокомиссии добавлены новые основания для приостановки безвизового режима, такие как гибридные угрозы или случаи, когда визовая политика недостаточно согласована с визовой политикой ЕС.
Кроме того, планируется ввести новую ускоренную процедуру для чрезвычайных ситуаций и ужесточить правила мониторинга и отчетности для стран, с которыми ранее возникали проблемы.