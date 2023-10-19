Министр о строительстве завода в Аувере: мы должны найти золотую середину

"Принятое в 2019 году решение очень рискованное, поскольку на тот момент было трудно предугадать, что оно может обернуться именно таким образом. Как министр финансов могу сказать, что вложение государством в этот проект 120 млн евро было очень жестким и безответственным решением", - заявил Вырклаэв на пресс-конференции правительства в четверг, передает ERR.