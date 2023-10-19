Министр о строительстве завода в Аувере: мы должны найти золотую середину

Министр финансов Март Вырклаэв, который является также представителем государства в концерне Eesti Energia, строящем завод по производству сланцевого масла в Аувере, заявил, что государство постарается запустить почти готовый завод хотя бы на короткое время, чтобы 350 млн евро инвестиций не были потрачены впустую.
"Принятое в 2019 году решение очень рискованное, поскольку на тот момент было трудно предугадать, что оно может обернуться именно таким образом. Как министр финансов могу сказать, что вложение государством в этот проект 120 млн евро было очень жестким и безответственным решением", - заявил Вырклаэв на пресс-конференции правительства в четверг, передает ERR.
"Теперь нынешнему правительству надо найти решение и золотую середину: либо деньги будут потрачены впустую, либо за какой-то период все же можно было бы получить определенный результат и заработать прибыль", - добавил Вырклаэв, который как министр финансов выступает также в роли общего собрания акционеров Eesti Energia.