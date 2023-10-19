В Нарве утвердили новую горуправу

В четверг, 19 октября, Нарвское горсобрание утвердило новый состав горуправы. В состав горуправы, помимо избранного мэра Яана Тоотса, вошли вице-мэр Олег Карпиков и директор Финансового департамента Елена Голубева.
За новый состав горуправы проголосовали 19 депутатов Нарвского горсобрания ERR.
В середине сентября депутаты Нарвского горсобрания выразили недоверие мэру Катри Райк. Обязанности мэра стала исполнять член горуправы и директор Финансового департамента Елена Голубева. Она осталась членом горуправы и будет за это получать компенсацию в размере 298 евро в месяц.
Пост вице-мэра покинула Ирина Смирнова. Ее заменил Олег Карпиков, который будет зарабатывать на этой должности 3500 евро в месяц.
Яан Тоотс был избран мэром Нарвы 5 октября, но к работе он приступил только 19 октября, когда был утвержден новый состав горуправы. На посту мэра Тоотс будет получать 4000 евро в месяц.
Тоотс является вице-председателем Центристской партии, Карпиков и Голубева - беспартийные.