В Нарве утвердили новую горуправу

За новый состав горуправы проголосовали 19 депутатов Нарвского горсобрания ERR.

В середине сентября депутаты Нарвского горсобрания выразили недоверие мэру Катри Райк. Обязанности мэра стала исполнять член горуправы и директор Финансового департамента Елена Голубева. Она осталась членом горуправы и будет за это получать компенсацию в размере 298 евро в месяц.

Пост вице-мэра покинула Ирина Смирнова. Ее заменил Олег Карпиков, который будет зарабатывать на этой должности 3500 евро в месяц.

Яан Тоотс был избран мэром Нарвы 5 октября, но к работе он приступил только 19 октября, когда был утвержден новый состав горуправы. На посту мэра Тоотс будет получать 4000 евро в месяц.