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Правительство не поддерживает запрет на продажу недвижимости россиянам

Эрик Калда
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Многоквартирный дом в Кохтла-Ярве.
Многоквартирный дом в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Правительство не поддержало идею Консервативной народной партии (EKRE) о запрете гражданам России без вида на жительство покупать недвижимость в Эстонии.

Помимо физических лиц, законопроект, инициированный EKRE, также не позволил бы приобретать недвижимость в Эстонии и юридическим лицам, которые связаны с российскими гражданами, передают радионовости ERR.

Однако, по предложению министра регионального развития, проект не был поддержан. Совместно с Министерством внутренних дел будет рассмотрен вопрос о том, как разрешить ограничение на приобретение недвижимости гражданами третьих стран в целях обеспечения безопасности Эстонии.

По мнению правительства, для достижения наилучшего результата целесообразно решать все вопросы, касающиеся граждан третьих стран и безопасности Эстонии, комплексно.

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