Правительство не поддерживает запрет на продажу недвижимости россиянам

Помимо физических лиц, законопроект, инициированный EKRE, также не позволил бы приобретать недвижимость в Эстонии и юридическим лицам, которые связаны с российскими гражданами, передают радионовости ERR .

Однако, по предложению министра регионального развития, проект не был поддержан. Совместно с Министерством внутренних дел будет рассмотрен вопрос о том, как разрешить ограничение на приобретение недвижимости гражданами третьих стран в целях обеспечения безопасности Эстонии.