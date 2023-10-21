Кятлин Пяэро: Тойлаская волость не должна закрывать единственную в регионе эстоноязычную гимназию

Тойлаская гимназия - единственная в регионе школа, где с 1-го по 12-й класс можно учиться только на эстонском языке. Сейчас в ней учатся 259 ребят, 56 из которых получают образование в гимназической ступени. Теперь Тойлаская волость планирует закрыть гимназию и заменить ее 9- или даже 6-летней школой. Местная община не должна допустить такое, ведь это стало бы знаковой утратой не только для Тойла, но и для всего Ида-Вирумаа.
В ближайшей округе возможностей учебы на эстонском языке довольно мало: в Йыхвиской государственной гимназии уже сейчас не умещаются все желающие, а в центре профобразования большая часть обучения проводится на русском языке. Это значит, что учиться на эстонском языке после девятого класса станет невозможно, если в Тойла действительно исчезнет гимназическая ступень.
Волость планирует не только ликвидировать гимназическую ступень, но и закрыть нынешнее историческое школьное здание. Это решение вызывает грусть, ведь местоположение и здание школы имеют достойную историю. А именно, Тойлаская гимназия расположена в Оруском парке, на территории летней резиденции президента Константина Пятса и в непосредственной близости от исторического дворцового комплекса.
Главная причина, почему сохранение Тойлаской гимназии в Ида-Вирумаа настолько знаково и необходимо, это гарантия эстоноязычного образования, а вместе с тем и обеспечение чувства уверенности у семей, которые проживают в нашем уезде или планируют переехать сюда. В других уездах такой проблемы с языком обучения не возникает, ведь там по крайней мере есть возможность отправить ребенка получать образование в школу соседнего самоуправления.
Однако у тойласких детей и семей положение более сложное. В окружающих Тойла самоуправлениях не хватает возможностей учиться на эстонском языке. Среди жителей Ида-Вирумаа эстонцев около 19%. Тем не менее и эти 19% хотят общаться, учиться и получать услуги на эстонском языке.
"Решение о закрытии Тойлаской гимназии стало бы уничтожением собственного будущего и прошлого".
Кятлин Пяэро, выпускница Тойлаской гимназии
Для того чтобы какой-то район сохранился на карте и оставался жизнеспособным, в нем обязательно необходимы детсад и школа. Однако Тойлаская волость некоторое время назад решила закрыть в поселке Тойла детсад, и похоже, что теперь очередь дошла до школы. Если родители будут вынуждены уже детсадовского ребенка возить куда-то в другое место, да и школьное образование можно будет получать на месте лишь в пределах шести классов, то не очень велика вероятность, что они захотят связать свое будущее с этим районом. Таким образом самоуправление покинут молодые налогоплательщики и конечной станцией окажется запустение.
Руководители Тойлаской волости должны найти возможность для сохранения 12-летне Тойлаской гимназии. Таково четкое ожидание местной общины, а также родившейся и выросшей в Тойла молодежи. Печально, когда решения рассматривают только в таблице "Excel", а не в дальней перспективе и широком контексте, и тем самым рубят сук, на котором сидят.
Решение о закрытии Тойлаской гимназии стало бы уничтожением собственного будущего и прошлого. Если местное самоуправление находит, что это и есть нормально, то я надеюсь, что правительство, зафиксировавшее эстоноязычное образование в своем коалиционном соглашении, будет отвечать за свои слова на деле и не допустит этого. Ида-вирумааская молодежь достойна эстоноязычной гимназии и нуждается в ней.