Кятлин Пяэро: Тойлаская волость не должна закрывать единственную в регионе эстоноязычную гимназию

Для того чтобы какой-то район сохранился на карте и оставался жизнеспособным, в нем обязательно необходимы детсад и школа. Однако Тойлаская волость некоторое время назад решила закрыть в поселке Тойла детсад, и похоже, что теперь очередь дошла до школы. Если родители будут вынуждены уже детсадовского ребенка возить куда-то в другое место, да и школьное образование можно будет получать на месте лишь в пределах шести классов, то не очень велика вероятность, что они захотят связать свое будущее с этим районом. Таким образом самоуправление покинут молодые налогоплательщики и конечной станцией окажется запустение.