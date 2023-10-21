Мерле Лаур и ее "кошкин дом"

Пять лет назад кохтлаярвеска Мерле Лаур зарегистрировала некоммерческую организацию "Kurrmäu" с целью обслуживания домашних животных. Простыми словами, организовала приют для бродячих кошек и котов, которым отдала трехкомнатную квартиру - это временное пристанище для брошенных или родившихся на улице котов и кошек, потому что Мерле старается найти им новый уютный дом и заботливых хозяев. Как правило, это удается.
Напросившись в гости в "кошкин дом" мы услышали: пожалуйста, приходите. Нетрудно представить, как выглядит квартира, в которой живет столько кошек. Признаюсь, была готова к любой картине, но, переступив порог, приятно удивилась: несмотря на обилие хвостастых, запаха, указывающего на присутствие животных, почти нет. Очень чисто. Хозяйка попросила надеть тапочки - с улицы ведь что угодно можно принести, а для нее здоровье питомцев важно.