Мерле Лаур и ее "кошкин дом"

Напросившись в гости в "кошкин дом" мы услышали: пожалуйста, приходите. Нетрудно представить, как выглядит квартира, в которой живет столько кошек. Признаюсь, была готова к любой картине, но, переступив порог, приятно удивилась: несмотря на обилие хвостастых, запаха, указывающего на присутствие животных, почти нет. Очень чисто. Хозяйка попросила надеть тапочки - с улицы ведь что угодно можно принести, а для нее здоровье питомцев важно.

Ничего лишнего в комнатах нет. И все удобства - для кошек. В одной из них большие клетки - для тех, кто болен или на карантине. Мерле замечает, что это на крайний случай, потому что она не хочет ограничивать животных даже такими рамками. В этот день они пустовали, а ухоженные сытые котики и кошечки занимались любимыми делами - валялись на уютных лежаках, растягивались на лазалках и точили когти на специальных приспособлениях... На полу - множество игрушек, с которыми они резвятся. Животное надо не только кормить, но и играть с ним - так они быстрее социализируются.