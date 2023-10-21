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Мерле Лаур и ее "кошкин дом"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Через заботливые руки Мерле Лаур прошли десятки, если не сотни кошек, но она помнит каждую.
Через заботливые руки Мерле Лаур прошли десятки, если не сотни кошек, но она помнит каждую. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пять лет назад кохтлаярвеска Мерле Лаур зарегистрировала некоммерческую организацию "Kurrmäu" с целью обслуживания домашних животных. Простыми словами, организовала приют для бродячих кошек и котов, которым отдала трехкомнатную квартиру - это временное пристанище для брошенных или родившихся на улице котов и кошек, потому что Мерле старается найти им новый уютный дом и заботливых хозяев. Как правило, это удается.

Напросившись в гости в "кошкин дом" мы услышали: пожалуйста, приходите. Нетрудно представить, как выглядит квартира, в которой живет столько кошек. Признаюсь, была готова к любой картине, но, переступив порог, приятно удивилась: несмотря на обилие хвостастых, запаха, указывающего на присутствие животных, почти нет. Очень чисто. Хозяйка попросила надеть тапочки - с улицы ведь что угодно можно принести, а для нее здоровье питомцев важно.

Ничего лишнего в комнатах нет. И все удобства - для кошек. В одной из них большие клетки - для тех, кто болен или на карантине. Мерле замечает, что это на крайний случай, потому что она не хочет ограничивать животных даже такими рамками. В этот день они пустовали, а ухоженные сытые котики и кошечки занимались любимыми делами - валялись на уютных лежаках, растягивались на лазалках и точили когти на специальных приспособлениях... На полу - множество игрушек, с которыми они резвятся. Животное надо не только кормить, но и играть с ним - так они быстрее социализируются.

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