Все рисунки исполнены с помощью компьютерной графики, но, по словам автора, процесс начинается от карандашного наброска - он придумывает сюжет, делает эскиз, который переносит в компьютер, и доводит рисунок в программе "Autocad".

- Когда бывшие коллеги слышат, как созданы мои рисунки, не верят, потому что сейчас есть много разных специальных программ для рисования, - смеется Валентин, - но ведь есть и искусственный интеллект, который может и нарисовать, и написать статью... Но я привык работать в "Autocad", хорошо ее знаю, попробовал - и получилось. Нет большого разнообразия оттенков красок, но для меня главное - мысль, которую хотелось донести.