В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца впервые представляет свое творчество инженер-конструктор Валентин Ткаченко. Выставка "Мир+человек" - шестьдесят работ, выполненных в уникальной технике, отражают размышления автора над актуальными жизненными вопросами, побуждая зрителей испытывать разные эмоции, от смеха до тревоги.
Все рисунки исполнены с помощью компьютерной графики, но, по словам автора, процесс начинается от карандашного наброска - он придумывает сюжет, делает эскиз, который переносит в компьютер, и доводит рисунок в программе "Autocad".