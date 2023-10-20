В Йыхви из запертой квартиры спасли малыша

Северное побережьеНовостиВ Йыхви из запертой квартиры спасли малышаЭрик Калда20 октября 2023, 10:16FacebookComments Спасательная машина. Фото: Пеэтер ЛиллевялиСпасатели были вызваны в многоквартирный дом в Йыхви в четверг, где в квартире был заперт маленький ребенок.В 19:45 к спасателям обратились за помощью из квартирного дома га улице Кааре в Йыхви, где маленький ребенок заперся в квартире, и родители не смогли попасть в комнату.Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь.С ребенком все было хорошо.FacebookComments Ключевые слова спасателийыхвиКааре Pекомендуем