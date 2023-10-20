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В Йыхви из запертой квартиры спасли малыша

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Спасатели были вызваны в многоквартирный дом в Йыхви в четверг, где в квартире был заперт маленький ребенок.

В 19:45 к спасателям обратились за помощью из квартирного дома га улице Кааре в Йыхви, где маленький ребенок заперся в квартире, и родители не смогли попасть в комнату.

Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь.

С ребенком все было хорошо.

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