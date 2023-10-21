Движение на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве после реконструкции стало односторонним

Строительство должно было завершиться еще в прошлом месяце, но непредвиденные препятствия заставили отодвинуть сроки - при раскопках обнаружили трубы недействующего газопровода, на исследования и уборку которых потребовалось дополнительное время. Но на днях движение здесь восстановилось, правда, теперь эта улица стала односторонней - ехать можно со стороны магазина "Максима" к улице Рави.