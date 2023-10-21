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Движение на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве после реконструкции стало односторонним

Ирина Кивисельг
, журналист
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Улица преобразилась, а в следующем году обещают сделать ее еще привлекательнее.
Улица преобразилась, а в следующем году обещают сделать ее еще привлекательнее. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Дорожные строители из "Kohtla Ehitusteenus" завершили реконструкцию 280-метрового участка дороги на Мыйза теэ, а в следующем году ее еще украсят.

Строительство должно было завершиться еще в прошлом месяце, но непредвиденные препятствия заставили отодвинуть сроки - при раскопках обнаружили трубы недействующего газопровода, на исследования и уборку которых потребовалось дополнительное время. Но на днях движение здесь восстановилось, правда, теперь эта улица стала односторонней - ехать можно со стороны магазина "Максима" к улице Рави.

- Не всем это удобно и недовольные есть, но надеюсь, что автоводители скоро привыкнут, - комментирует вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков. - Здесь появились удобные места для парковки, а главное, широкая пешеходная полоса, что важно для безопасности школьников - эта тема обсуждалась и ждала своего решения много лет.

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