ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Тойлаская гимназия

Тойлаская волостная власть давала жителям волости такие пояснения о школьной реформе, которые заставят любого человека, имеющего малейшее представление о коммуникации, хвататься за голову обеими руками. Когда на прошлой неделе волостной старейшина Эве Эаст встречалась с родителями, чтобы разъяснить ситуацию, она зачитала всего восемь полученных ею письменных вопросов по этой теме, дав на них быстрые ответы и объявив, что эта тема исчерпана, а теперь выступит гость, который расскажет о профессиональном образовании в Ида-Вирумаа. А если у кого-то еще остаются вопросы, их в письменном виде надо отправить директору школы, который, в свою очередь, передаст их волостному старейшине. Это еще больше завело родителей учеников, и теперь образовалась лоббистская группа активистов, которые решили серьезно вмешаться в ход событий. Будем следить за игрой.