МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.10-26.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых.

* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.

Среда, 25 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.

Четверг, 26 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.