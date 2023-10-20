Волость Люганузе не откажется от требования закрыть злосчастный пруд

- Наша позиция заключается в том, что пруд обязательно должен быть закрыт, и мы не отступим, - заверила старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейзер.

Волостное управление аннулировало разрешение на пользование принадлежащим ТОО "Tallinn Dolls" водозабором в деревне Варья после того, как 31 марта этого года в варьяском пруду утонул живший по соседству полуторагодовалый мальчик. Он играл во дворе со старшими детьми и упал в водозабор. В том же пруду утонуло несколько животных. Однако собственница предприятия отказалась выполнить требование волостного управления и обжаловала в суде решение волостной управы, аннулировавшее разрешение на использование.