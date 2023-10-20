Пт, 20.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Волость Люганузе не откажется от требования закрыть злосчастный пруд

Эрик Калда
Facebook
Comments
Варьяский пруд унес жизни одного ребенка и нескольких диких животных. Минувшим летом местные жители спасли из него несколько кошек и буквально на этой неделе спасатели также выловили из воды одного мышиного короля.
Варьяский пруд унес жизни одного ребенка и нескольких диких животных. Минувшим летом местные жители спасли из него несколько кошек и буквально на этой неделе спасатели также выловили из воды одного мышиного короля. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Несмотря на то, что спор по поводу опасного пруда для пожарного водозабора в Варья дошел до суда, волостная управа не намерена отказываться от требования к владельцу принять меры по обеспечению безопасности водоема.

- Наша позиция заключается в том, что пруд обязательно должен быть закрыт, и мы не отступим, - заверила старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейзер.

Волостное управление аннулировало разрешение на пользование принадлежащим ТОО "Tallinn Dolls" водозабором в деревне Варья после того, как 31 марта этого года в варьяском пруду утонул живший по соседству полуторагодовалый мальчик. Он играл во дворе со старшими детьми и упал в водозабор. В том же пруду утонуло несколько животных. Однако собственница предприятия отказалась выполнить требование волостного управления и обжаловала в суде решение волостной управы, аннулировавшее разрешение на использование.

На сегодняшний день суд дал сторонам время для достижения внесудебного соглашения.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Люганузе
Наверх