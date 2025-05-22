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Из-за строительства пюссиского моста автомобили до конца августа будут ездить в объезд

Пока строится мост, ездить придется по кругу через поселок Люганузе или мызу Майдла.
Пока строится мост, ездить придется по кругу через поселок Люганузе или мызу Майдла. Фото: Marul Paist

В субботу начнется реконструкция моста пюссиской плотины, что означает для водителей транспорта примерно трехкилометровый объезд, для пешеходов же и велосипедистов соорудят временную переправу.

В конце прошлого лета в рамках одного из этапов продолжавшегося несколько лет проекта очистки вирумааских водоемов была снесена пюссиская плотина, мешавшая проходу рыбы, и вместо нее построили рыбопровод. В результате для заходящей из моря в реку рыбы был открыт доступ в среднее и верхнее течение реки Пуртсе.

Когда снос плотины только планировался, разговор шел и об обновлении тамошнего моста.

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