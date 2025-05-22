Из-за строительства пюссиского моста автомобили до конца августа будут ездить в объезд

В конце прошлого лета в рамках одного из этапов продолжавшегося несколько лет проекта очистки вирумааских водоемов была снесена пюссиская плотина, мешавшая проходу рыбы, и вместо нее построили рыбопровод. В результате для заходящей из моря в реку рыбы был открыт доступ в среднее и верхнее течение реки Пуртсе.