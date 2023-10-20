Ущерб от последнего осеннего шторма оказался самым большим за почти 20 лет

«В конце лета и осенью штормы случаются часто. Однако в начале октября этого года буря оказалась сравнительно долгим – сильный ветер дул несколько дней подряд», - объяснила причины больших убытков руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

На сегодняшний день в страховую компанию ERGO обратились 208 клиентов, имущество которых было повреждено штормовым ветром. Такого масштабного ущерба в Эстонии не было со времен январского урагана 2005 года, который оказался еще более сильным: тогда за страховым возмещением обратились более 500 человек.

Общий ущерб, причиненный штормовым ветром, на данный момент оценивается в 522 000 евро. Более половины представленных на данный момент требований связаны с жилищным страхованием, причем большая их часть вызвана падением деревьев на жилые и вспомогательные постройки и ограды. Также имели место повреждения крыш. «Самыми дорогими случаями являются как раз повреждения крыш – на данный момент наиболее крупная сумма на восстановление крыши составляет 40 000 евро», - отметила Лепвальтс. В случае транспортных средств основной причиной ущерба становятся упавшие на автомобили деревья или сломанные ветки.

Шторм обеспечил специалистам ERGO массу дополнительной работы, и пока рассмотрено около пятой части всех требований. «Поскольку шторм бушевал в густонаселенных районах, было много поврежденных зданий, и поэтому, чтобы оценить ущерб и сделать предложения по восстановлению требуется время», - сказала Лепвальтс, добавив, что все цифры пока являются предварительными.