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Граждан 8 стран развернули на границе в Нарве, половина из них имела паспорта одной страны

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov | 5229311@gmail.com | +3725229311

На этой неделе эстонские пограничники отправили обратно в Россию на границе в Нарве граждан 8 стран.

В Нарве 46 людям запретили въезд в страну. 21 из них были гражданами Молдовы, 9 Украины и 5 России.

Среди недопущенных в страну также были граждане Израиля, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Сербии.

По сообщению полиции, наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные пояснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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Нарва
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