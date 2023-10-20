Граждан 8 стран развернули на границе в Нарве, половина из них имела паспорта одной страны

На этой неделе эстонские пограничники отправили обратно в Россию на границе в Нарве граждан 8 стран.
В Нарве 46 людям запретили въезд в страну. 21 из них были гражданами Молдовы, 9 Украины и 5 России.
Среди недопущенных в страну также были граждане Израиля, Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Сербии.
По сообщению полиции, наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные пояснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.