Граждан 8 стран развернули на границе в Нарве, половина из них имела паспорта одной страны

В Нарве 46 людям запретили въезд в страну. 21 из них были гражданами Молдовы, 9 Украины и 5 России.

По сообщению полиции, наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные пояснения о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны.