В Северо-восточном регионе территориальной обороны учредили отделение дружины "Кайтселийта" по охране границы

- Пока наш восточный сосед Россия и ее партнер по сотрудничеству Беларусь продолжают агрессивную деятельность, в том числе на граничащих со странами Балтии территориях, надо быть готовыми отреагировать в любой момент, чтобы защитить свою страну и границы государства с первого же клочка земли, - сказал руководитель Северо-восточного региона территориальной обороны и командир Вируской дружины подполковник Яанус Айнсалу. - Уже 3 ноября состоится общее собрание свежесозданного отделения дружины по охране границы, на котором выберут руководство и наметят первичные действия, а также составят программу деятельности на 2024 год.

Северо-восточный регион территориальной обороны "Кайтселийта" в последние годы получил хороший опыт по выполнению задач по охране границы во время связанного с пандемией кризиса при обеспечении безопасности в своей зоне ответственности, а также в ходе выполнения более специфических заданий в рамках учений "Okas 21", "Wisent 22", "Kilp 22" и благодаря отработанному в 2022 году плану экстренных ситуаций. Новое отделение дружины будет сотрудничать с различными ведомствами, в том числе более тесно с Департаментом полиции и погранохраны.

По словам руководителя бюро охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, укрепление сотрудничества "Кайтселийта" с ДПП является правильным направлением на пути к более безопасной Эстонии.

- Создаваемое отделение дружины "Кайтселийта" по охране границы создаст условия для укрепления обороноспособности, а также поможет Департаменту полиции и погранохраны лучше выполнять совместные задачи. Подразделение окажет поддержку при разрешении возможных кризисов и экстренных ситуаций на границе, будь то массовая миграция или гибридная атака, - добавил Пургель.

Создатель эстонской погранохраны и член "Кайтселийта", генерал-майор Антс Курвитс говорил, что надо бдительно охранять границу, ведь если исчезнут границы, то исчезнет страна, исчезнет государство, исчезнет свобода народа. Такую задачу будет выполнять также новое отделение дружины, всячески помогая при этом другим ведомствам Эстонии. "Мы призываем всех заинтересованных из любого уголка Эстонии присоединиться к отделению дружины "Кайтселийта" по охране границы. Вместе с вами оборона нашего государства на границе будет сильнее", - сказал руководитель региона Айнсалу.