Михкель Нестор: "Пошлина на материнство" тесно связана с условиями родительской компенсации

В Эстонии женщины с детьми зарабатывают примерно на 25% меньше, чем женщины без детей. При этом средний трудовой доход матерей даже через семь лет после рождения ребенка оставался в среднем на треть ниже, чем до рождения ребенка. В этом смысле Эстония походила на такие государства с либеральными рынками труда, как Великобритания или США, в то время как в Северных странах разница в зарплатах была значительно меньше.

Эта так называемая пошлина на материнство, в свою очередь, тесно связана с доступностью услуги присмотра за детьми и с условиями родительской компенсации. Чем щедрее родительская компенсация, тем дольше матери остаются в стороне от рынка труда, а это уменьшает их последующие доходы.

Исследование Таллиннского университета приводит в качестве политической рекомендации в первую очередь необходимость больше просвещать общество на тему разрыва в оплате труда, однако перечисляет также в качестве мер обнародование зарплат и содействующую уменьшению различий роль широкомасштабных соглашений по зарплате. Общественная дискуссия на эту тему бесспорно важна.

Однако в дискуссии важно сохранять открытость. Жаловаться ли только на разницу в зарплатах или в то же время ценить высокую занятость? Соответствует ли ожиданиям общества, чтобы на всех должностях работало поровну мужчин и женщин? Должна ли роль женщин и мужчин в качестве родителей маленького ребенка быть равной, 50/50? Или же следует компенсировать различие деньгами?