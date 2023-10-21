Полиция о проигранной судебной тяжбе: разметить границу на реке Нарве непросто

Департамент полиции и погранохраны (PPA) дал "Северному побережью" разъяснения по делу о нарушении границы, которое закончилось проигрышем PPA в суде, что есть несколько причин, по которым речная граница в нескольких местах не обозначена.
- Ответ на этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд, - сказала руководитель бюро управления границей PPA Эве Калмус. - Хотя PPA - это учреждение, которое имеет право устанавливать пограничные знаки, границы между странами и их обозначение определяются межгосударственными соглашениями, а в случае с рекой Нарвой речь идет не о государственной границе, а о временной контрольной линии.