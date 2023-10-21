Сб, 21.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Полиция о проигранной судебной тяжбе: разметить границу на реке Нарве непросто

Эрик Калда
, журналист
Facebook
Comments
PPA объясняет трудности с разметкой речной границы в том числе плохими отношениями с соседней Россией.
PPA объясняет трудности с разметкой речной границы в том числе плохими отношениями с соседней Россией. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Департамент полиции и погранохраны (PPA) дал "Северному побережью" разъяснения по делу о нарушении границы, которое закончилось проигрышем PPA в суде, что есть несколько причин, по которым речная граница в нескольких местах не обозначена.

- Ответ на этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд, - сказала руководитель бюро управления границей PPA Эве Калмус. - Хотя PPA - это учреждение, которое имеет право устанавливать пограничные знаки, границы между странами и их обозначение определяются межгосударственными соглашениями, а в случае с рекой Нарвой речь идет не о государственной границе, а о временной контрольной линии.

По мнению Калмус, ситуация осложняется еще и тем, что сотрудничество с Россией протекает не самым гладким образом. "Все это вместе и приводит к тому, что не во всех местах на реке Нарве установлены плавучие знаки".

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх