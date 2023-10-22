ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительство должно помочь как можно быстрее запустить новый завод масел

Министерство климата, начиная с июня, греет в своих руках комплексное разрешение для нового завода, не давая объяснений по существу, почему же оно его не выдает. Министр финансов Март Вырклаэв в пятницу после встречи с руководителями "Еesti Energia" нехотя сказал, что завод надо все-таки запустить в работу, поскольку на его строительство истрачены уже сотни миллионов евро. В предшествующие этому дни Вырклаэв без устали повторял, что Партия реформ была против этого завода, однако предыдущие правительство и руководство "Eesti Energia" приняли безответственное решение.

Это довольно жалкий прием политической борьбы. В демократическом государстве это естественно, что правительства меняются и в интересах преемственности следующее правительство осуществляет решения предыдущего правительства, независимо от того, нравятся они ему самому или нет. К тому же, вопрос строительства завода много лет стоял на повестке дня, в том числе в то время, когда сама Партия реформ входила в правительство.

Будучи министром финансов и представляя общее собрание "Eesti Energia", Март Вырклаэв должен сделать все, чтобы этот завод по возможности быстрее и с наименьшими препонами начал работу. Чем скорее это произойдет, тем быстрее будет поступать от него доход в жаждущий пополнения госбюджет, а поскольку большая часть масла будет поставляться за границу, то придет и экспортный доход.

Когда в пятничной передаче ETV "Terevisioon" у Вырклаэва спросили, какое социально-экономическое влияние будет оказано на Ида-Вирумаа, если этот завод не запустят в работу, министр не ответил ничего. На самом деле это стало бы социально-экономическим взрывом, ведь в регионе с высоким уровнем безработицы под угрозой оказалось бы еще около тысячи рабочих мест: примерно триста непосредственных рабочих мест на шахтах и плюс к тому в три раза больше косвенных рабочих мест.