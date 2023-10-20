Социолог: обвал рейтинга Партии реформ является беспрецедентным для Эстонии

За полгода, прошедшие с момента выборов в парламент, политические предпочтения жителей Эстонии заметно изменились. Партия реформ стремительно теряет популярность, а на роль главной оппозиционной силы может теперь претендовать партия Isamaa, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

Опрос, проведенный фирмой Kantar Emor по заказу ERR, показал, что Партию реформ теперь поддерживает только 20% граждан. На вторую позицию вышла партия Isamaa, рейтинг которой - 19% - ненамного ниже, чем у реформистов. Консервативная народная партия (EKRE) занимает с нынешними 17% третье место. За ними следуют социал-демократы с 15% и центристы с 14%. Рейтинг партии Eesti 200 застыл на отметке в 7%.

"По сравнению с днем выборов Партия реформ лишилась трети своих сторонников, и такое падение популярности партии премьер-министра можно назвать почти беспрецедентным в Эстонии. А если посмотреть на последний месяц, когда поддержка реформистов упала сразу на четыре процентных пункта, то такого в истории Партии реформ тоже никогда не было", - сказал социолог фирмы Kantar Emor Айвар Воог.

Сами реформисты говорят, что такова цена ответственной финансовой политики правительства.

"Нам приходится принимать сейчас сложные решения, которые прежние правительства годами не хотели принимать. Естественно, не все такие решения популярны, и они сказываются на нашем рейтинге", - сказала премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас.