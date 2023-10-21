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Айдуский водноспортивный центр представил главное здание, которое будет построено к концу года

Кюлли Крийс
, журналист
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Для того чтобы поместить капсулу времени в краеугольный камень, понадобилось несколько строителей и множество инструментов.
Для того чтобы поместить капсулу времени в краеугольный камень, понадобилось несколько строителей и множество инструментов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В пятницу в Айдуском водноспортивном центре заложили краеугольный камень главного здания и одновременно убрали венок со стропил.

К строительству главного здания и финишной башни Айдуского водноспортивного центра шли долго: с момента подачи заявки на финансирование минуло более шести лет.

Не просто оказалось и заложить в пятницу капсулу времени в краеугольный камень, поскольку и капсула, и гильза были одинакового диаметра и одна не помещалась внутрь другой. К счастью, и строители, и инструменты оказались под рукой, и после долгих стараний с внутренней стенки гильзы был снят слой. А затем удары молотка помогли протолкнуть капсулу настолько, чтобы как следует закрыть оставленное для нее отверстие в полу.

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