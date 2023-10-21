Айдуский водноспортивный центр представил главное здание, которое будет построено к концу года

Не просто оказалось и заложить в пятницу капсулу времени в краеугольный камень, поскольку и капсула, и гильза были одинакового диаметра и одна не помещалась внутрь другой. К счастью, и строители, и инструменты оказались под рукой, и после долгих стараний с внутренней стенки гильзы был снят слой. А затем удары молотка помогли протолкнуть капсулу настолько, чтобы как следует закрыть оставленное для нее отверстие в полу.