В Ида-Вируской центральной больнице открылся новый лечебный корпус

Торжественное открытие нового лечебного корпуса в Ида-Вируской центральной больнице состоялось в пятницу. По мнению руководства больницы, современная рабочая и лечебная среда важна как для пациентов, так и для врачей, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Наш план был закончить в этом году, чтобы использовать те средства, которые у нас были запланированы. Последняя часть у нас стоит 11,2 млн евро. Но в общем, если мы посмотрим, что мы за последние пять лет построили, то приблизительно 50 млн этот весь комплекс стоит", - пояснил председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер.

По словам работников больницы, новые помещения корпуса L удобные, просторные и отвечают современным стандартам.

"С новыми помещениями очень много аппаратуры обновилось, и мы сконцентрируем такие амбулаторные службы, которые раньше были в разных корпусах, в разных местах, в одно место", - отметила главврач Ида-Вируской центральной больницы Пилле Летюка.