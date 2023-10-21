Генсек центристов о низком рейтинге: Мы знаем, что иногда вопросы, которыми мы занимаемся, находят понимание среди людей спустя какое-то время

«Как старейшая в Эстонии партия мы считаем важным отстаивать свои принципы, мы останемся верными своему мировоззрению, даже несмотря на некоторое снижение нашей поддержки. Новое правление партии вступило в должность чуть больше месяца назад, наши избиратели сейчас, похоже, заняли выжидательную позицию. Правление партии работает активно, к партии присоединились и продолжают присоединяться многие активные люди.

Мы знаем, что иногда вопросы, которыми мы занимаемся, находят понимание среди людей спустя какое-то время. Полагаем, что смысл того, о чем мы сейчас говорим, станет более понятным, когда сегодняшние решения коалиции будут влиять на нас в нашей повседневной жизни, причем это влияние нельзя будет назвать положительным», - сказала Отть.

По словам Отть, Центристская партия не впадает в крайности, как это делают некоторые другие партии, а придерживается сбалансированной политики, приоритетами которой являются интересы наименее защищенных групп населения и создание сильного среднего класса.