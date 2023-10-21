Конечно же, изменения в рейтингах партии вызывают оживленную дискуссию, однако Центристская партия считает более важным сосредоточиться на содержательной работе и выполнении данных избирателю обещаний, отмечает генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отть.
Генсек центристов о низком рейтинге: Мы знаем, что иногда вопросы, которыми мы занимаемся, находят понимание среди людей спустя какое-то время
«Как старейшая в Эстонии партия мы считаем важным отстаивать свои принципы, мы останемся верными своему мировоззрению, даже несмотря на некоторое снижение нашей поддержки. Новое правление партии вступило в должность чуть больше месяца назад, наши избиратели сейчас, похоже, заняли выжидательную позицию. Правление партии работает активно, к партии присоединились и продолжают присоединяться многие активные люди.
Мы знаем, что иногда вопросы, которыми мы занимаемся, находят понимание среди людей спустя какое-то время. Полагаем, что смысл того, о чем мы сейчас говорим, станет более понятным, когда сегодняшние решения коалиции будут влиять на нас в нашей повседневной жизни, причем это влияние нельзя будет назвать положительным», - сказала Отть.
По словам Отть, Центристская партия не впадает в крайности, как это делают некоторые другие партии, а придерживается сбалансированной политики, приоритетами которой являются интересы наименее защищенных групп населения и создание сильного среднего класса.
«Центристская партия не поддерживает проводимую Партией реформ налоговую политику, которая выгодна лишь наиболее обеспеченным. Мы считаем, что в нынешнее сложное время государство должно поддержать экономику и предприятия при помощи противоциклических мер. Правительство бездействует, просто наблюдая, как предприятия накрывает волна банкротств, а безработица растет. Кроме того, что про предвыборные обещания забыли, людям даже не попытались внятно объяснить, почему так произошло. Вместо этого зарплаты учителей не повысили на столько, на сколько было обещано, сокращают команды спасателей и вводят автомобильный налог», - сказала Отть.
Генеральный секретарь центристов подчеркнула, что политика Центристской партии как в правительстве, так и на уровне местных самоуправлений, всегда была ориентирована на человека. «Нынешнее правительство возлагает на муниципалитеты дополнительные обязанности, при этом не обеспечивая необходимое для их выполнения финансирование. Поэтому многие самоуправления оказались в крайне сложном положении. Центристская партия сдерживает свои обещания. К примеру, город Таллинн считает обязательным сохранение бесплатного общественного транспорта и в кризисные времена, тогда как правительство отменяет так необходимую людям возможность совершать бесплатные поездки в уездах», - сказала Отть.
Опрос, проведенный фирмой Kantar Emor по заказу ERR, показал, что Партию реформ поддерживает 20% граждан. На вторую позицию вышла партия Isamaa, рейтинг которой - 19% - ненамного ниже, чем у реформистов. Консервативная народная партия (EKRE) занимает с нынешними 17% третье место. За ними следуют социал-демократы с 15% и центристы с 14%. Рейтинг партии Eesti 200 застыл на отметке в 7%.