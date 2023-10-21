На возрождение ДК имени Герасимова в Нарве потребуется более 12 млн евро

В 2004 году здание купил российский бизнесмен из Твери Гагик Язычан, которому в начале 2010-х закрыли въезд в Эстонию. С тех пор время от времени появлялась информация о запредельных суммах, за которые объект хотели продать: 2 миллиона евро, миллион, к 2019 году превратившийся в 450 000. Старший специалист по охране правопорядка Дмитрий Дьяков заявил во время обсуждения судьбы здания, что нет ничего, что заставило бы собственника продать здание по адекватной цене, поскольку земельный налог обходится ему всего в 400 евро в год.