На возрождение ДК имени Герасимова в Нарве потребуется более 12 млн евро

Если Нарва выкупит разрушающееся здание бывшего дома культуры имени Василия Герасимова за 400 000 евро, решив его отреставрировать, то городу пришлось бы вложить в такой проект еще 12 млн евро, сообщил главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу, считающий надежды на это абсолютно бесперспективными.
На прошлой неделе Нарвская горупава организовала обсуждение плачевного состояния заброшенного ДК им. Герасимова, пишет портал gazeta.ee.
В 2004 году здание купил российский бизнесмен из Твери Гагик Язычан, которому в начале 2010-х закрыли въезд в Эстонию. С тех пор время от времени появлялась информация о запредельных суммах, за которые объект хотели продать: 2 миллиона евро, миллион, к 2019 году превратившийся в 450 000. Старший специалист по охране правопорядка Дмитрий Дьяков заявил во время обсуждения судьбы здания, что нет ничего, что заставило бы собственника продать здание по адекватной цене, поскольку земельный налог обходится ему всего в 400 евро в год.
Главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу в свою очередь посоветовал оставить идею о возрождении ДК. По его словам, на это ушло бы примерно 12 миллионов евро, а Нарва никогда не инвестировала такие огромные деньги в какой-то проект.