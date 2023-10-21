Томуск: в Ида-Вирумаа значительно улучшилось знание эстонского языка

Отвечая на вопрос Eesti Päevaleht о том, какое достижение он считает самой главной победой за свои почти 30 лет работы в Языковом департаменте (ранее Языковая инспекция – прим. ред.), Томуск назвал тот факт, что теперь в Ида-Вирумаа можно обходиться только эстонским языком, но подчеркнул, что это является заслугой всего эстонского общества, передает ERR.

"То, что сейчас в Ида-Вирумаа более или менее везде можно обходиться эстонским языком, это не моя победа, а общая заслуга эстонского общества. Когда я пришел на работу, у нас были сотни, может быть, даже тысячи полицейских и пограничников, которые не говорили по-эстонски, у нас были чиновники в горуправе Ида-Вирумаа, которые не знали ни слова по-эстонски. И не только в Ида-Вирумаа, но и здесь, в Таллинне, и в других волостях Харьюмаа", – вспоминает Томуск.