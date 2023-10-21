ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" одержал победу над столичным "Нымме Калью"

Нарвская команда сравняла счет на 40-й минуте, когда Тристан Коскор реализовал пенальти, а на 68-й минуте вышла вперед после гола Харлина Торреса. Итоговый счет в матче - 2:1 в пользу "Транса".

Нарвская команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 38 очками, а "Нымме Калью" располагается на пятой строчке, опережая "Транс" на пять очков. За лидерство борются столичные клубы "Левадия" (72 очка) и "Флора", которая отстает от "Левадии" на три очка, но сыграла на один матч меньше.