Признание Катри Райк в «коррупции» заставило депутата Нарвы задать вопросы мэру

Затем член Нарвского горсобрания Алексей Мяги обратился с запросом к новому мэру Нарвы Яану Тоотсу, в котором хотел знать, кому из членов Нарвского горсобрания городская управа произвела выплаты и законно ли такое вознаграждение депутатов.

Катри Райк на конференции говорила, что ей нелегко было убедит депутатов согласится с новым слоганом.

"Да, они не особенно приветствовали этот слоган, мол, ну какая Европа, о чем речь... Не начинается Европа с Нарвы!“ - рассказала Райк.

Она говорила, что на тот момент не считала нужным платить депутатам премию, но затем решила совершить обмен. „Я предложила им премию взамен на слоган, это был мой первый и последний „коррупционный“ поступок, и я о нем не жалею“, - сказала Райк.

„Европа действительно начинается с Нарвы, и мы несем ответственность за этот кусочек земли“.