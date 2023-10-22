Признание Катри Райк в «коррупции» заставило депутата Нарвы задать вопросы мэру

На медиа-конференции Delfi, состоявшейся на этой неделе в Йыхви, бывший мэр Нарвы Катри Райк призналась, что заплатила членам горсобрания премию за поддержку нового города "Нарва - Европа начинается здесь".
Затем член Нарвского горсобрания Алексей Мяги обратился с запросом к новому мэру Нарвы Яану Тоотсу, в котором хотел знать, кому из членов Нарвского горсобрания городская управа произвела выплаты и законно ли такое вознаграждение депутатов.
Катри Райк на конференции говорила, что ей нелегко было убедит депутатов согласится с новым слоганом.
"Да, они не особенно приветствовали этот слоган, мол, ну какая Европа, о чем речь... Не начинается Европа с Нарвы!“ - рассказала Райк.
Она говорила, что на тот момент не считала нужным платить депутатам премию, но затем решила совершить обмен. „Я предложила им премию взамен на слоган, это был мой первый и последний „коррупционный“ поступок, и я о нем не жалею“, - сказала Райк.
„Европа действительно начинается с Нарвы, и мы несем ответственность за этот кусочек земли“.
По данным "СП" премию выплатили директорам школ и детских садов, часть из которых также являются членами городского собрания.