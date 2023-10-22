МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.10-26.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 26 октября.
Воскресенье, 22 октября
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - спектакль "Ромео и Джульетта" в исполнении "Balletto di Milano".
Понедельник, 23 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - киновечер и беседы о кино: "Põrgu katlakütja" / "Адский кочегар". В гостях Айвар Симсон и авторы киноленты Куллар Виймне и Эрик Норкроос. Билет - 2,50 евро. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Вторник, 24 октября
* В кинотеатре "Amadeus" Йыхвиского концертного дома в 18.00 - киновечер и беседы о кино: "Põrgu katlakütja" / "Адский кочегар". В гостях Куллар Виймне и Эрик Норкроос. Билет 5-7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Не горюй!", спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билет - 12,50-40,50 евро.
Среда, 25 октября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературная гостиная: вечер, посвященный поэту, писателю и драматургу Федору Сологубу "Известный неизвестный Федор Сологуб". Стихи читает представитель Общества русских литераторов Эстонии Александр Мартынов.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Kõike head vana toriseja", спектакль Раквереского театра. Билет - 20,50-25,50 евро.
Четверг, 26 октября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF): Неэме Отс (труба) и Яан Отс (рояль). В программе: Чайковский, Бизе, Мендес и др. Билет - 4-5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Не горюй!", спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билет - 12,50-40,50 евро.
СПОРТ
Воскресенье, 22 октября
* В Вийвиконна в 12.00 - марафон по спортивному ориентированию клуба "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tartu Kalev".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".
РАЗНОЕ
Воскресенье, 22 октября
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
* В Куртнаском общественном доме и во дворе в 10.00 в рамках недели народных домов - воскресенье осенних вкусов. Все вместе печем блины и приглашаем домохозяек торговать своими заготовками. Местные волшебники вкуса любезно поделятся секретами кулинарного искусства. Праздничные блины с большим выбором варенья. Приходите, дегустируйте и обменивайтесь рецептами!
* В Пагариском общественном доме в 11.00 в рамках недели народных домов - семейный день. Мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, пазлы и совместные игры для всей семьи. В библиотеке - викторина для всей семьи. Давайте вместе напечем блинов. Приз за лучшую выпечку.
* В Таммику с 11.00 до 14.00 - поход с волостными руководителями на таммикуский террикон. На этот раз спутниками станут Марис Тоомель, Ингрид Спитц и Ильмар Аун. Поход бесплатный. Подробности на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - тренинг-спектакль "Кто я?" (на русском языке). Билет - 5 евро.
Понедельник, 23 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - ознакомление с платформой самообслуживания и проката книг. Приходите, смотрите и пользуйтесь!
Среда, 23 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссия в середине недели: дискуссионная группа любителей книги "Vahendame lugemiselamusi".
* B Йыхвиской библиотеке в 11.00 - инфочас "Не дай себя обмануть!", который проведет веб-полицейский Йыхвиского полицейского участка Дарья Парк. Oна расскажет о разных видах мошенничества и даст необходимую информацию, чтобы их распознать. Также веб-полицейский ждет ваши вопросы, чтобы вместе их обсудить. Мероприятие проводится на русском языке. Информация по тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
Среда, 25 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
Четверг, 26 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.