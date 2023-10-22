МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.10-26.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tartu Kalev".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC".

РАЗНОЕ

Воскресенье, 22 октября

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.

* В Куртнаском общественном доме и во дворе в 10.00 в рамках недели народных домов - воскресенье осенних вкусов. Все вместе печем блины и приглашаем домохозяек торговать своими заготовками. Местные волшебники вкуса любезно поделятся секретами кулинарного искусства. Праздничные блины с большим выбором варенья. Приходите, дегустируйте и обменивайтесь рецептами!

* В Пагариском общественном доме в 11.00 в рамках недели народных домов - семейный день. Мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, пазлы и совместные игры для всей семьи. В библиотеке - викторина для всей семьи. Давайте вместе напечем блинов. Приз за лучшую выпечку.

* В Таммику с 11.00 до 14.00 - поход с волостными руководителями на таммикуский террикон. На этот раз спутниками станут Марис Тоомель, Ингрид Спитц и Ильмар Аун. Поход бесплатный. Подробности на странице "Kaevuri maja" в "ФБ".

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - тренинг-спектакль "Кто я?" (на русском языке). Билет - 5 евро.

Понедельник, 23 октября