Завтра Рийгикогу обсудит повышение налогов на сланцевую промышленность

Проект предусматривает, что экологические сборы за наружный воздух, воду, опасные отходы и сланцевые отходы будут постепенно повышаться в период с 2024 по 2027 год.

Ежегодное повышение ставок платы обусловлено воздействием и опасностью загрязняющих веществ на окружающую среду, а также необходимостью сокращения их выбросов в окружающую среду, говорится в пояснительной записке.

Согласно ей, ставки платы за загрязнение остаются неизменными на протяжении многих лет и уже не являются адекватными для установления цен на экологические услуги. Законопроект также повышает верхний предел платы за право на добычу сланца.