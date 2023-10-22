Завтра Рийгикогу обсудит повышение налогов на сланцевую промышленность

В понедельник Рийгикогу проведет первое чтение поправки к закону, которми, среди прочего, увеличит плату за загрязнение для сланцевой промышленности.
Проект предусматривает, что экологические сборы за наружный воздух, воду, опасные отходы и сланцевые отходы будут постепенно повышаться в период с 2024 по 2027 год.
Ежегодное повышение ставок платы обусловлено воздействием и опасностью загрязняющих веществ на окружающую среду, а также необходимостью сокращения их выбросов в окружающую среду, говорится в пояснительной записке.
Согласно ей, ставки платы за загрязнение остаются неизменными на протяжении многих лет и уже не являются адекватными для установления цен на экологические услуги. Законопроект также повышает верхний предел платы за право на добычу сланца.
Председатель правления "Eesti Energia" Андрус Дурейко сказал на этой неделе "Северному побережью", что предстоящее значительное повышение налогов на загрязнение окружающей среды и экологических сборов сильно повлияет на деятельность предприятия при производстве как электроэнергии, так и масла, и такой шаг в определенной мере противоречит поставленному государством, как владельцем, обязательству по переработке сланца.