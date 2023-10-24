Анвар Самост: Зарубежные инвестиции в Эстонию больше не приходят

Эстонский экспорт в этом году пережил сильный обратный удар. Дела на главных целевых рынках - в Северной Европе и Германии - идут плохо. Кроме того, быстрая инфляция увеличила расходы эстонских предпринимателей вследствие роста как цен на энергию, так и уровня зарплат, а когда это повышение цен пытались делегировать дальше, то клиенты принимались искать альтернативы. Уменьшение экспортных доходов достигло в последние месяцы 20-30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Восстановления объемов пока не предвидится.

Деньги займов, правда, в экономику Эстонии поступают, но надо иметь в виду, что в результате повышения центральными банками процентных ставок займы резко подорожали по сравнению с прошлым или позапрошлым годом, да и объемы новых выданных займов нынче сокращаются в графе как домохозяйств, так и предприятий. Уменьшение количества новых займов было резким. Если, например, в июле прошлого года банки Эстонии выдали предприятиям займов в общем на 311 миллионов евро, то нынче - всего на 228 миллионов евро.

Экономика развивается циклично, то есть относительно как экспорта, так и займов можно прогнозировать, что тем или иным образом они в какой-то момент вновь начнут расти. Более печальная картина с зарубежными прямыми инвестициями.