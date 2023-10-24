Анвар Самост: Зарубежные инвестиции в Эстонию больше не приходят

В маленькую экономику, вроде эстонской, входящую в большую валютную зону, деньги и достаток поступают главным образом двумя способами. Во-первых, деньги могут приходить в государство через экспорт. Мы производим здесь что-то - товары или услуги, которые хотят покупать люди из других стран, и если мы торгуем с прибылью, то деньги остаются нам. Во-вторых, деньги могут прийти в Эстонию, если иностранец, у кого они имеются, сам привезет их сюда - купит недвижимость, начнет бизнес, инвестирует или даст кредиты людям или предприятиям Эстонии. Цель как займов, так и инвестиций со стороны иностранцев - это пустить деньги в рост, причем с точки зрения инвестора - быстрее и с меньшими рисками, нежели у него на родине.
Эстонский экспорт в этом году пережил сильный обратный удар. Дела на главных целевых рынках - в Северной Европе и Германии - идут плохо. Кроме того, быстрая инфляция увеличила расходы эстонских предпринимателей вследствие роста как цен на энергию, так и уровня зарплат, а когда это повышение цен пытались делегировать дальше, то клиенты принимались искать альтернативы. Уменьшение экспортных доходов достигло в последние месяцы 20-30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Восстановления объемов пока не предвидится.
Деньги займов, правда, в экономику Эстонии поступают, но надо иметь в виду, что в результате повышения центральными банками процентных ставок займы резко подорожали по сравнению с прошлым или позапрошлым годом, да и объемы новых выданных займов нынче сокращаются в графе как домохозяйств, так и предприятий. Уменьшение количества новых займов было резким. Если, например, в июле прошлого года банки Эстонии выдали предприятиям займов в общем на 311 миллионов евро, то нынче - всего на 228 миллионов евро.
Экономика развивается циклично, то есть относительно как экспорта, так и займов можно прогнозировать, что тем или иным образом они в какой-то момент вновь начнут расти. Более печальная картина с зарубежными прямыми инвестициями.
Министр экономики уже долгое время представляет в качестве примера поступивших в Эстонию инвестиций строящийся в Ида-Вирумаа завод магнитов. Для получения этой инвестиции в 100 миллионов евро эстонскому государству пришлось заплатить в виде пособий 20 миллионов евро. Речь не идет также в прямом смысле слова о новом инвесторе, ведь завод строит материнская фирма предприятия "Silmet" "Neo Performance Materials", имеющая большой опыт деятельности в Эстонии. Производитель суперконденсаторов "Skeleton", имеющий эстонских руководителей и владельцев, строит целых два завода, однако не в Эстонии, а в Германии.
Некоторые предприятия вывели также свои производства из Эстонии. Это было бы приемлемо, если бы причиной этого являлись только выросшие расходы на рабочую силу - как это было с начала 2000-х годов, - и мы могли бы констатировать, что рабочие места с низкими зарплатами заменяются такими, где платят больше. На самом же деле в Эстонию уже несколько лет не приходят крупные зарубежные инвестиции по гораздо худшим причинам.
Во-первых, риски безопасности в Эстонии очень сильно выросли после того, как Россия начала полномасштабную захватническую войну против Украины. С этим невозможно быстро что-то сделать. Мы являемся для западного мира пограничным государством, рядом с которым простирается непредсказуемая империя зла.
"Самое большое несчастье в случае иностранных инвестиций - это то, что эстонские чиновники и политики больше и не хотят, чтобы кто-то что-то где-то строил".
Анвар Самост, журналист
Вторая причина касается главным образом промышленных предприятий, а также, например, крупных центров данных. Из-за принимавшихся в течение долгого времени ошибочных энергополитических решений цена электроэнергии в Эстонии уже два года в разы выше, нежели у соседей в Финляндии и Швеции. Направлявший те самые решения высокопоставленный государственный чиновник недавно сказал в интервью ERR, что раньше, чем через три года, положение не улучшится, хотя можно опасаться, что это слишком оптимистичный прогноз. Энергетика - это область, где все решения капиталоемкие и их влияние длится десятки лет. Инвесторам это хорошо известно.
Третье и самое большое несчастье в случае иностранных инвестиций - это то, что эстонские чиновники и политики больше и не хотят, чтобы кто-то что-то где-то строил. Пример тартуского целлюлозного завода уже начинает забываться, однако в качестве предостережения он действует по-прежнему.
Однако случай с целлюлозным заводом бледнеет на фоне судьбы нового завода масел "Eesti Energia". Современнейшее химическое производство Эстонии не получило от Министерства климата разрешение по окружающей среде в нужный срок и, похоже, не получит, так как чиновникам и части политиков от партии премьер-министра это принадлежащее государству предприятие и его деятельность не по душе. Одно дело - пустить только что построенный и обошедшийся более чем в 300 миллионов евро завод на металлолом, не запуская его в работу. Это бесспорно глупо. Однако гораздо более плохим и в экономическом смысле намного более вопиющим окажется сигнал, который получили бы в результате те, кто могли бы еще когда-нибудь взвесить возможность осуществления крупномасштабных промышленных инвестиций в Эстонии.