ПАРЛАМЕНТ ⟩ Андрес Сутть: От повышения налогов выиграют все

Бюджетный дефицит остается ниже 3%, что помогает нам стабилизировать госдолг. Почему это важно? Как уже говорили также некоторые докладчики, упорядоченные государственные финансы важны для инвестиционной уверенности предприятий.

Поэтому и эти решения о повышении налогов необходимы по очень простой причине: если бы мы не приняли их, то дефицит бюджета рос бы и наш государственный долг становился бы все больше. Так что повышения налогов потребовались не для того, чтобы затормозить экономическую активность, а для того, чтобы вывести государственные финансы вновь на жизнеспособный путь. Упорядоченные государственные финансы означают также, что интрессовые расходы будут меньше не только для государства, но и для предпринимателей и частных лиц, взявших заем, так что от этого выиграют в действительности все.

Здесь очень много говорилось об уменьшении бюрократии, о том, что госуслуги надо сделать более эффективными. Проект нулевого бюджета, который теперь начат, является очень хорошим рабочим инструментом, с помощью которого, я верю, мы сможем провести классификацию и оценку того, какие услуги и в каком виде по-прежнему будут нужны нам, от каких мы можем отказаться, а какие можем улучшить. Проект нулевого бюджета, который будет осуществлен теперь также на деле, наверняка посодействует более эффективному функционированию государства.

Довольно много критиковали то, что мы ликвидируем налоговый горб. Однако причина его ликвидации очень проста. Больше всего денег на руках она оставит тем людям, чей доход составляет 1200-2100 евро в месяц. Это снизит нагрузку на затраты на рабочую силу для предпринимателя и тем самым поспособствует повышению конкурентоспособности.