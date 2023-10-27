ПАРЛАМЕНТ ⟩ Свен Пертенс: Повышения налогов тормозят экономику

С точки зрения конкурентоспособности государства крайне важно, чтобы правительство было в состоянии держать под контролем цены на топливо и энергию внутри страны. "Excel" показывает, конечно, что благодаря более высокому топливному акцизу в госдоходы поступает больше средств, а в случае рекордных прибылей "Eesti Energia" можно забирать дивиденды. Однако оборотной стороной медали является то, что высокие цены на энергоносители снижают конкурентоспособность отечественных предпринимателей. Это, в свою очередь, имеет эффект, тормозящий экономику и долговременно уменьшающий налоговые доходы государства. Промышленные и логистические предприятия, а в конечном итоге и все государство не выдерживают конкуренции, если в соседних государствах топливо и энергия дешевые.

Если кто-то считает, будто использование зеленой энергии, то есть увеличение числа ветрогенераторов и солнечных парков, решит все связанные с энергией проблемы, то он ошибается. Энергия необходима нам и тогда, когда не дует ветер и не светит солнце. Пока не хватает способности аккумулировать энергию в большом объеме, необходимо управляемое энергопроизводство, которое действует в Эстонии на базе сланца. Если мы хотим прекратить использование сланца, то для начала надо задать вопрос, откуда мы будем импортировать энергию для своих нужд? Уверены ли мы, что обеспечим надежность снабжения и получим импортную энергию по благоприятной цене?