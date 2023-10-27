ПАРЛАМЕНТ ⟩ Свен Пертенс: Повышения налогов тормозят экономику

Увеличение доходов государства путем повышения налогов и введения новых налогов - это нежизнеспособный метод. Повышение налогов тормозит экономику и уменьшает международную конкурентоспособность наших предприятий. Кроме того, мы подаем инвесторам сигнал, что экономическая и налоговая среда Эстонии нестабильна и инвестиции здесь связаны с большими рисками. Зачем капиталу выбирать пунктом назначения инвестиций Эстонию, если здесь существует угроза неожиданного повышения налогов?
3 МЫСЛИ
- Действительно ли нам необходимы все работающие сейчас в публичном секторе чиновники?
- Пока не хватает способности аккумулировать энергию в большом объеме, необходимо управляемое энергопроизводство, которое действует в Эстонии на базе сланца.
- Правительство пытается с помощью повышения налогов улучшить свое финансовое положение и равновесие госбюджета, однако сопутствующий этому негативно влияющий на экономику эффект уменьшит в будущем поступающие в госбюджет средства.
Перед любым повышением налога или введением нового налога государство должно задать себе два вопроса. Во-первых, каково долгосрочное влияние такого изменения на конкурентоспособность и экономику Эстонии? Во-вторых, какую проблему решает это налоговое изменение и на что будут использованы дополнительные деньги? Сейчас все кипит в том же котле. Мы пытаемся собрать как можно больше налогового дохода, и правительство желает иметь право решать, куда распределять эти деньги. К сожалению, распределяемых денег становится все меньше, поскольку принятые ранее необдуманные решения создали ситуацию, когда обязательства были взяты без наличия денежного покрытия.
Акциз на моторное топливо, в сущности своей являющийся целевым налогом, предназначен для обеспечения состояния дорог, о чем и говорилось широкой общественности, когда речь заходила о повышении акцизов. В течение последних 10 лет государство собрало в виде акциза на моторные топлива 5 миллиардов евро. За тот же период вместе с финансовой помощью Евросоюза на содержание дорог было выделено 2 миллиарда евро, то есть 40%. А в объеме 3 миллиардов евро латали дыры не на дорогах, а в госбюджете.
В случае автоналога уже даже не говорят о необходимости сохранить и улучшить нашу дорожную сеть, а называют причиной налога достижение климатических целей. На содержание дорог выдается 160 миллионов евро, в то время как Госконтроль отметил в своем отчете, что ежегодная потребность шоссейных дорог составляет 500 миллионов.
В нынешний период экономического спада в некоторых секторах спрос на рабочую силу уменьшился и безработица выросла. Однако безработица не решает наших проблем, как не решает их и нехватка рабочей силы. Только через экономический рост государство в состоянии выполнять свои функции и гарантировать все необходимые услуги. К сожалению, единственный сектор, на который, похоже, не влияет никакой экономический цикл, - это публичный сектор, количество занятых в котором растет. А в частном секторе работников становится все меньше, как из-за демографических обстоятельств, так и из-за участившихся сейчас сокращений и банкротств.
Давайте зададимся вопросом, жизнеспособно ли содержание все разрастающегося публичного сектора за счет все уменьшающегося частного сектора или же государству следовало бы пересмотреть свои расходы, деятельность и связанных с ними чиновников? Разумно ли и необходимо ли все, чем занимается публичный сектор? Главной обязанностью чиновника должно быть обеспечение предпринимателей условиями для создания добавленной стоимости. К сожалению, чиновник зачастую становится и вовсе препятствием при создании добавленной стоимости. В состоянии ли мы содержать такое государство?
Следовало бы провести независимый аудит всех министерств, департаментов, муниципальных подразделений, государственных целевых учреждений и государственных некоммерческих объединений, чтобы выяснить, действительно ли нам необходимы все работающие сейчас в публичном секторе чиновники. Например, в следующем году государственное финансирование содержания дорог сократится на 20%. А сократятся ли в такой же пропорции в Департаменте транспорта расходы на управление фондом содержания дорог, превышающим 30 миллионов евро?
Государственная бюрократия, как правило, растет. Процессы и согласования требуют все больше времени. Добавляется всевозможная отчетность. Кто-то вводит данные, кто-то их контролирует, кто-то обрабатывает. Действительно ли необходима вся та отчетность, которая увеличивает административную нагрузку как государства, так и частного предпринимательства? Задача предпринимательства - производить добавленную стоимость, а все дополнительные действия для сбора, ввода, обработки и передачи ненужной информации уменьшают эффективность. В качестве негативного примера могу привести проекты постановлений, касающихся отчетности по строительным площадкам.
Как наша политика в сфере образования отвечает потребностям развития экономики? В "Kutsekoda" создана система прогнозирования потребности в рабочей силе и рабочих навыках OSKA, однако учреждения образования не обязаны руководствоваться рапортами об исследованиях, проводимых OSKA. Деньги налогоплательщика распределяются главным образом по числу учащихся. Учащихся становится все меньше, а школ слишком много. Зарплаты работников образования каждый год стоят на повестке дня. Уменьшение количества школ - это единственная возможность выйти из положения, и тогда хватало бы также учителей. Я очень хорошо понимаю, что это чувствительная тема, однако, говоря о необходимости сохранения существующего положения и повышения зарплаты учителям опережающими темпами, мы должны решить, за счет кого или чего мы будем это делать.
В госбюджете 2024 года, как и в государственной бюджетной стратегии на 2024-2027 годы, отсутствуют меры, которые повернули бы экономику на подъем. Приоритетами для правительства являются равновесие бюджета, безопасность, обороноспособность, зеленая реформа, высшее образование и поддержка Украины. Но на картину в целом достаточного внимания не обращают. Забывают о нескольких сверхважных с точки зрения экономики областях.
Общеизвестно, что самое быстрое влияние на экономический рост оказывают инвестиции в транспортную инфраструктуру, становящиеся особенно важными в годы экономического спада. Принцип контрцикличности не является новым открытием, ему следуют все развитые государства. Через инвестиции в инфраструктуру люди получают работу, растет налоговый доход и улучшается транспортное сообщение между разными регионами государства, что, в свою очередь, привлекает зарубежные инвестиции.
По данным "McKinsey Global Institute", ВВП страны растет в каждый следующий за инвестицией год на 20% суммы инвестиции. Однако эстонское правительство не использует инвестиции в инфраструктуру в качестве возможности оживления экономики.
В мировой рейтинговой таблице конкурентности государств транспортная инфраструктура Эстонии занимает только 45-е место. По строительству основной сети TNT-дорог мы занимаем в Евросоюзе предпоследнее место, позади нас только Латвия. Государственная инвестиция в развитие транспортной инфраструктуры создает добавленную стоимость и поддерживает экономику. В случае если собственных средств для инвестирования не хватает, государство должно обладать смелостью взять заем. В экономическом смысле проекты строительства инфраструктуры самоокупаемые. Сразу же сопутствующее оживление экономики позволяет покрыть интрессовые расходы. И, как известно, строительство со временем дешевле не становится.
С точки зрения конкурентоспособности государства крайне важно, чтобы правительство было в состоянии держать под контролем цены на топливо и энергию внутри страны. "Excel" показывает, конечно, что благодаря более высокому топливному акцизу в госдоходы поступает больше средств, а в случае рекордных прибылей "Eesti Energia" можно забирать дивиденды. Однако оборотной стороной медали является то, что высокие цены на энергоносители снижают конкурентоспособность отечественных предпринимателей. Это, в свою очередь, имеет эффект, тормозящий экономику и долговременно уменьшающий налоговые доходы государства. Промышленные и логистические предприятия, а в конечном итоге и все государство не выдерживают конкуренции, если в соседних государствах топливо и энергия дешевые.
Если кто-то считает, будто использование зеленой энергии, то есть увеличение числа ветрогенераторов и солнечных парков, решит все связанные с энергией проблемы, то он ошибается. Энергия необходима нам и тогда, когда не дует ветер и не светит солнце. Пока не хватает способности аккумулировать энергию в большом объеме, необходимо управляемое энергопроизводство, которое действует в Эстонии на базе сланца. Если мы хотим прекратить использование сланца, то для начала надо задать вопрос, откуда мы будем импортировать энергию для своих нужд? Уверены ли мы, что обеспечим надежность снабжения и получим импортную энергию по благоприятной цене?
Зеленая энергия - это лишь одна часть зеленой реформы. Все чаще мы слышим утверждения, что зеленая реформа повернет экономику на подъем. Конечно, какая-то правда в этом есть. На зеленый поворот Евросоюз выделяет огромные средства, которые добавляются в наш госбюджет. Поступающие из-за рубежа деньги, как известно, поддерживают рост экономики. В то же время зеленый поворот превратился в идеологическое явление, поддерживаемое верой в то, что все инициативы и инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, борьбу с потеплением климата и на уменьшение выбросов CO2 в любом случае необходимы, разумны и окупятся в финансово-экономическом смысле.
Но если зеленым решениям сопутствует повышение цены продукции, то уменьшается конкурентоспособность этой продукции на рынке, за исключением случаев, когда менее дружелюбную к окружающей среде продукцию запрещают или облагают налогами. Готовы ли наши потребители оплачивать все это? Повышение себестоимости продукции питает инфляцию, борьба с которой привела к нынешним высоким интрессам и прочим проблемам.
Развитие как предпринимательства, так и экономики базируется на росте. Росту сопутствует большее потребление и большее использование ресурсов. Однако зеленая реформа направлена на уменьшение использования ресурсов. Это совершенно противоположные цели, и логика говорит, что достичь обе эти цели одновременно невозможно. Зеленое мышление необходимо, однако все связанные с ним действия надо тщательно продумывать, а также со всех сторон взвешивать их влияние на конкурентоспособность Эстонии.
Государство приняло много решений, не заглядывая далеко вперед и не подумав хорошенько. Поэтому мы занимаемся последствиями, а не сознательным направлением процессов и предупреждением проблем. Правительство пытается с помощью повышения налогов улучшить свое финансовое положение и равновесие госбюджета, однако сопутствующий этому негативно влияющий на экономику эффект уменьшит в будущем поступающие в госбюджет средства.
Эстония нуждается в целостной экономической политике, в том числе в долгосрочном плане, внепартийных соглашениях, стабильности и прогнозировании. Привести госбюджет в равновесие необходимо, однако это нельзя делать в порядке ударной работы посредством повышения налогов. Если мы навредим предпринимательской среде, то уменьшится конкурентоспособность Эстонии, усилится экономический спад и сократится налоговая база государства.
Таким образом, государству разумнее всего сосредоточиться на уменьшении бюрократии и расходов публичного сектора, а также на мерах по стимулированию экономического роста, поскольку рост экономики автоматически приведет к увеличению налоговых доходов государства.
Сокращенно из доклада, сделанного в Рийгикогу 17 октября при обсуждении имеющего государственное значение вопроса "Положение в экономике Эстонии".