ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Давайте вместе шагать за здоровьем!

Одним из простых и действенных методов профилактики и уменьшения проблем как физического, так и психологического здоровья является ходьба. Это самый доступный способ движения, не требующий особых умений или снаряжения. Если ходить вместе, то польза еще больше.

Рецепт от многих болезней

При ходьбе уменьшается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Такое движение увеличивает аэробную способность и уменьшает кровяное давление, объем талии, вес тела и процент жира в организме. Все это подчеркивает центральную роль ходьбы при развитии физической активности во имя здоровья. Ходьба поддерживает психологическое здоровье, помогая прежде всего лучше справляться с эмоциональным стрессом.

Совместная ходьба является комбинацией социализации и физической нагрузки. Исследования показывают, что участники прогулочных групп после прогулки чувствуют себя спокойными, настроение у них хорошее, у них уменьшается чувство одиночества. Судя по результатам исследований, участие в прогулочных группах может стать действенной и потенциальной неклинической мерой для занятия душевным здоровьем.

Ходьба продлевает количество лет, прожитых в здравии

В быстро стареющем обществе старение с сохранением здоровья стало настоящим вызовом. Проведенное среди пожилых участников прогулочных групп исследование установило, что совместные прогулки улучшают социализацию, чувство сплоченности и ежедневную активность у людей, по сравнению с теми, кто гуляет сам по себе.