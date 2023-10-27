ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Давайте вместе шагать за здоровьем!

По статистике Института развития здоровья за 2022 год, в Эстонии меньше половины жителей (45,2%) регулярно занимались активным движением. Каждый второй человек имеет лишний вес. Растет число психологических проблем, особенно среди молодежи.
Одним из простых и действенных методов профилактики и уменьшения проблем как физического, так и психологического здоровья является ходьба. Это самый доступный способ движения, не требующий особых умений или снаряжения. Если ходить вместе, то польза еще больше.
Рецепт от многих болезней
При ходьбе уменьшается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Такое движение увеличивает аэробную способность и уменьшает кровяное давление, объем талии, вес тела и процент жира в организме. Все это подчеркивает центральную роль ходьбы при развитии физической активности во имя здоровья. Ходьба поддерживает психологическое здоровье, помогая прежде всего лучше справляться с эмоциональным стрессом.
Совместная ходьба является комбинацией социализации и физической нагрузки. Исследования показывают, что участники прогулочных групп после прогулки чувствуют себя спокойными, настроение у них хорошее, у них уменьшается чувство одиночества. Судя по результатам исследований, участие в прогулочных группах может стать действенной и потенциальной неклинической мерой для занятия душевным здоровьем.
Ходьба продлевает количество лет, прожитых в здравии
В быстро стареющем обществе старение с сохранением здоровья стало настоящим вызовом. Проведенное среди пожилых участников прогулочных групп исследование установило, что совместные прогулки улучшают социализацию, чувство сплоченности и ежедневную активность у людей, по сравнению с теми, кто гуляет сам по себе.
Содействовать физической деятельности и особенно ходьбе - главная стратегия, помогающая более пожилым людям стареть, сохраняя здоровье. Распространенной среди пожилых людей проблемой является также падение когнитивной способности, что может быть во многом связано с проблемами душевного здоровья. То есть прогулочные группы могут стать большим подспорьем при профилактике деменции и облегчении ее симптомов.
Прогулочные группы стимулируют людей двигаться во всем мире
Прогулочные группы являются действующей несколько лет в разных странах общественной инициативой и мерой по профилактике нарушений здоровья. В США в 2005 году кардиологами были инициированы прогулочные группы "Walk with a doc" ("Прогулка с врачом").
Врач делает короткий доклад на тему здоровья и затем ведет участников группы в своем темпе на прогулку. Эта популярная инициатива распространилась по всему миру. В Англии "Walk with a doc" является крупнейший сетью оздоровительных прогулок, в которую входят более 360 прогулочных групп по всей стране.
Прогулочные группы ждут новых участников по всей Эстонии
В Эстонии программа руководимых групповых прогулок "Kõnnime Koos" ("Ходим вместе") начата в январе 2022 года, на сегодня имеется 18 прогулочных групп "Kõnnime Koos" по всей Эстонии. Гуляют вместе раз в неделю, в умеренном темпе, по 45-60 минут. Руководитель группы выбирает подходящий маршрут, руководит темпом и обсуждениями. Кроме того, он информирует участников о времени и месте сбора, мотивирует участвовать в прогулках и дополнительно двигаться самостоятельно. Участие в прогулочной группе бесплатное.
Когда ходят вместе, то мотивация двигаться выше - вместе приятно и безопасно, ведь группа поддержит. Сюда добавляется ответственность, ведь ты дал себе и другим обещание участвовать. В прогулочной группе можно приятно пообщаться на интересующие темы, расширить свой кругозор и найти друзей или даже целый круг друзей!
В прогулочные группы приглашаются в текущем порядке все желающие, независимо от возраста и физических способностей. Зарегистрироваться можно на странице www.konnimekoos.ee.