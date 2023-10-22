В Йыхви земля просела более чем на метр

В конце сентября в деревне Кахула Йыхвиской волости произошло проседание грунта, связанное со старыми шахтными туннелями.
Йыхвиское волостное управление сообщило департаменту окружающей среды, что проседание почвы в деревне Кахула возле садоводческого товарищества «Виру-Мари» произошло вечером 26 сентября, и проседание наблюдалось на восьми участках.
Провал почвы произошол над проходами ныне закрытой шахты Виру, и Департамент окружающей среды связывает инцидент с горнодобывающей деятельностью.
Поскольку владельцем разрешения на добычу на шахте Виру является Enefit Power, преемница бывшего Eesti Põlevkivi, компания должна возместить причиненный ущерб.
"Мы просим Enefit Power AS разобраться в ситуации и решить проблему в случае ущерба", - говорится в письме, направленном сланцевой компании департаментом окружающей среды.
Руководитель "Enefit Power" по связям с общественностью Елена Дербнева сказала, что предприятие занимается проблемой. "Мы осведомлены об этой ситуации и начали ее расследовать и решать. После получения уведомления правления садоводческого товарищества мы провели проверку территории", - сказала она.
Предварительное обследование показало, что на соседнем участке садоводческого товарищества почва просела примерно на 1,2 метра.
«Кадастровые единицы, указанные в письме, не пострадали. Трещины в почве расположены за пределами садовой территории. Просадка затронула два кадастровых объекта: государственный и частный. Мы работаем над изучением и решением ситуации и в ближайшее время свяжемся с владелцем кадастровой единицы, где произошло проседание", - пообещала Дербнева.