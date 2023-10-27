ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Люди из групп риска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа

С 16 октября люди из групп риска могут записываться на бесплатную вакцинацию в центрах своих семейных врачей, во многих аптеках и кабинетах вакцинации в медицинских учреждениях по всей Эстонии.

- В прошлом сезоне гриппом в Эстонии заболело почти 39000 человек. Это большое количество людей, у которых помимо заболевания могут возникнуть и серьезные осложнения - такие как пневмония и воспаление среднего уха, инфекция почечных лоханок или обострение других хронических заболеваний. Среди умерших от осложнений гриппа в прошлом сезоне никто не был привит, а это значит, что с помощью вакцинации можно было бы спасти жизни как минимум 100 человек, - заявила Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа Департамента здоровья.

Сезон гриппа 2022/2023 (октябрь-май) Гриппом заболело почти 39000 человек

1464 человека нуждались в стационарном лечении

нуждались в стационарном лечении Более 100 человек умерли от осложнений гриппа

умерли от осложнений гриппа На лечение гриппа было потрачено более 5 миллионов евро базы данных Кассы здоровья, Института развития здоровья и Департамента здоровья

- Вакцинация против гриппа проводится бесплатно для людей, получающих услуги общего и специального ухода, всех людей старше 60 лет, беременных женщин, детей до 7 лет и несовершеннолетних из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск серьезного течения заболевания, - поясняет руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ.