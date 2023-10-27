Сезон охоты на крупную дичь, начинающийся в октябре, заставляет диких животных больше двигаться, и все больше их оказывается на дорогах, поэтому водителям следует быть более осторожными, чем обычно, особенно в сумерках.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Будьте осторожны: дикие животные создают опасные ситуации на дорогах в темное время суток
Столкновения с дикими животными особенно учащаются осенью, когда дни становятся короче и темнее, а часы пик движения приходятся на сумеречный период, как утром, так и вечером. "Многолетняя статистика несчастных случаев показывает, что осенью с октября по декабрь происходит почти вдвое больше столкновений с дичью, чем ранней весной и в середине лета", - сказал Виллу Люкк, руководитель отдела экологического менеджмента Департамента транспорта.
Осенью охотники начинают совместную охоту на крупную дичь, преимущественно в выходные дни, что приводит диких животных в движение, и на дорогах их может оказаться больше, чем обычно.
Во многих местах по всей Эстонии на огороженных участках дорог, оборудованных предупреждающей разметкой, созданы пункты пропуска для диких животных. Департамент транспорта в темное время суток разместил на дорожных информационных щитах объявление "Остерегайтесь движущихся диких животных".
- У диких животных есть свои привычные пути, которые они не меняют по своей воле. Поэтому необходимо быть особенно внимательными в районе дорожного знака "Дикие животные на пути!", соблюдать скоростной режим и при необходимости снижать скорость. У дикого животного всегда есть право на главную дорогу, - подчеркнул Люкк.
Ежегодно на национальных дорогах Эстонии регистрируется около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Ежегодно в этих авариях получают травмы около 20-30 человек. В последние годы проблема значительно обострилась, поскольку на дорогах Эстонии стало больше транспортных средств.
Рекомендации Департамента транспорта для снижения риска столкновений
- Сосредоточьтесь на вождении! Если вы за рулем, не пользуйтесь телефоном или другими смарт-устройствами. Следите за дорогой и ее окрестностями
- Выберите безопасную скорость! Выбирайте скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям. Животные могут быть активными и в плохую погоду, особенно при туманном дожде и слабом ветре
- Следуйте дорожному знаку "Дикие животные на дороге!". Будьте особенно внимательны в районе этого знака, потому что там чаще дорогу перебегают дикие животные. Также стоит быть начеку и в других местах между рощами и вблизи полей
- Будьте бдительны в сумерках, особенно перед восходом солнца и после захода солнца, когда дикие животные по своей природе более активны. Если вы увидите пару глаз в темноте, снизьте скорость, при необходимости остановитесь и включите аварийные огни
- Дикое животное непредсказуемо! Если животное идет по дороге или обочине, снизьте скорость и включите аварийку. Не тормозите резко и не теряйте контроль над ездой. После первого животного также может прийти второе и третье. Животное, перешедшее дорогу, также может в последний момент повернуть назад. Не подавайте сигнал, так как это испугает животное и заставит его двигаться непредсказуемо
- Держите дистанцию! Этого должно быть достаточно, чтобы избежать столкновения с внезапно тормозящим впереди автомобилем, если животное прыгнет перед ним
- Фары автомобиля всегда должны быть чистыми, особенно при движении в темноте
- Учтите, что в темноте дальность обзора существенно ограничивается фарами встречного автомобиля! При необходимости снизьте скорость
Если произошло ДТП
- Остановитесь и включите аварийные огни и габаритные огни, а также наденьте жилет безопасности при выходе из автомобиля
- Если есть пострадавшие, сообщите об этом по номеру службы экстренной помощи 112
- Если крупная дичь была убита или ранена, сообщите об этом по информационной линии 1247
- Прежде чем позвонить, попробуйте определить вид дикого животного и точное место происшествия, например, с помощью приложения "Waze" на смарт-устройстве. Также полезно описание объектов, характерных для данной местности, например, километрового столба или автобусной остановки
- Чем более точную информацию вы предоставите, тем легче и быстрее охотники смогут отреагировать в ситуации, когда погибшее животное необходимо быстро убрать с дороги
- Если животное ушло с дороги своим ходом, но, очевидно, получило травму, также сообщите об инциденте по номеру 1247, дав как можно более точное описание места