ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Будьте осторожны: дикие животные создают опасные ситуации на дорогах в темное время суток

Столкновения с дикими животными особенно учащаются осенью, когда дни становятся короче и темнее, а часы пик движения приходятся на сумеречный период, как утром, так и вечером. "Многолетняя статистика несчастных случаев показывает, что осенью с октября по декабрь происходит почти вдвое больше столкновений с дичью, чем ранней весной и в середине лета", - сказал Виллу Люкк, руководитель отдела экологического менеджмента Департамента транспорта.

Осенью охотники начинают совместную охоту на крупную дичь, преимущественно в выходные дни, что приводит диких животных в движение, и на дорогах их может оказаться больше, чем обычно.

Во многих местах по всей Эстонии на огороженных участках дорог, оборудованных предупреждающей разметкой, созданы пункты пропуска для диких животных. Департамент транспорта в темное время суток разместил на дорожных информационных щитах объявление "Остерегайтесь движущихся диких животных".

- У диких животных есть свои привычные пути, которые они не меняют по своей воле. Поэтому необходимо быть особенно внимательными в районе дорожного знака "Дикие животные на пути!", соблюдать скоростной режим и при необходимости снижать скорость. У дикого животного всегда есть право на главную дорогу, - подчеркнул Люкк.