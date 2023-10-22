Кохтла-Ярве при господдержке снесет 13 домов, собственникам положена компенсация

Целью этого проекта в Кохтла-Ярве является организация и снос вышедшего из употребления жилого фонда, модернизация городского пространства и подготовка городских объектов к застройке жилья в будущем.

В рамках проекта выбрано 13 многоквартирных домов, которые предположительно полупустые, непригодны для реконструкции или опасны для проживания людей. Для участия в проекте были отобраны дома в каждой части города. Большинство домов будет снесено в Сомпа.

На 1-м этапе проекта будет проведен строительный аудит зданий и оценка целесообразности реконструкции многоквартирного дома. Кроме того, будет более подробно изучено, пуст ли дом более чем на 50% и пригоден ли он для участия в проекте. Если дом не подходит для участия в проекте, возможность участия будет предложена другому дому.

Затем, на 2-м этапе, квартиры приобретаются или принудительно отчуждаются в пользу города Кохтла-Ярве. Если все квартиры будут переданы, город сможет снести дома и благоустроить территорию.

Владельцам квартир, не проживающим в своей квартире, предлагается мотивационная плата в размере до 3000 евро за продажу квартиры в городскую собственность. Если собственник проживает в квартире постоянно и это его единственное жилое помещение, то ему предлагается замена квартиры или компенсация в размере до 10 000 евро на покупку новой квартиры. В качестве последнего шага, если соглашение с собственником достичь не удастся, городские власти проведут процедуру принудительного отчуждения.

Общая сумма проекта составляет более 1 миллиона евро, а государственная поддержка – 973 000 евро.