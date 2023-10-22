Горсобрание Кохтла-Ярве хотят созвать на внеочередную сессию

"Учитывая тот факт, что первые выборы молодежного горсобрания состоятся во вторую неделю ноября этого года, важно срочно принять изменения в устав и утвердить избирательную комиссию молодежного горсобрания, чтобы выборы состоялись.

Мы считаем, что это срочный вопрос, который требует немедленного решения. Просим созвать внеочередную сессию горсовета как можно скорее, учитывая сроки, предусмотренные регламентом работы горсовета и законодательством," говорится в письме на имя председателя горсобрания Эдуарда Одинца.