Полиция подтвердила: найденное на берегу в РФ тело - это пропавший в Нарва-Йыэсуу серфингист

О поисковой операции "Северное побережье" писало чуть больше недели назад, однако поиски в прибрежной полосе Нарва-Йыэсуу успехом не увенчались.

Впервые о том, что тело серфингиста нашли в районе деревни Большое Кузёмкино в Ленинградской области, 16 октября сообщил руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу Анатолий Иванов, но полиция тогда не смогла подтвердить, что речь идет именно о пропавшем в Нарва-Йыэсуу спортсмене.