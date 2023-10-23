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Полиция подтвердила: найденное на берегу в РФ тело - это пропавший в Нарва-Йыэсуу серфингист

Северное побережье
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Шторм в Нарва-Йыэсуу.
Шторм в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov

Пропавшим мужчиной оказался 52-летний гражданин Российской Федерации, проживавший в Эстонии, - сообщили в пресс-службе Идаской префектуры. Его личность установлена - это пропавший в Нарва-Йыэсуу 14 октября серфингист.

О поисковой операции "Северное побережье" писало чуть больше недели назад, однако поиски в прибрежной полосе Нарва-Йыэсуу успехом не увенчались. 

Впервые о том, что тело серфингиста нашли в районе деревни Большое Кузёмкино в Ленинградской области, 16 октября сообщил руководитель яхт-клуба Нарва-Йыэсуу Анатолий Иванов, но полиция тогда не смогла подтвердить, что речь идет именно о пропавшем в Нарва-Йыэсуу спортсмене. 

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