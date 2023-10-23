В Эстонии от рака, вызванного употреблением алкоголя, умирает один человек в день

Вред, наносимый алкоголем, является серьезной проблемой общественного здравоохранения, а рак считается основной причиной смертности, связанной с употреблением алкоголя (30 процентов). Далее следуют цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания и травмы. Мы, как общество, возможно, недооцениваем опасность, которую представляет алкоголь в контексте онкологии.

При том что производство и потребление алкоголя глубоко укоренились в нашей культуре, часто забывается о его негативных сторонах. Таким образом, вредные последствия алкоголя намеренно или невольно умаляют, хотя они на самом деле возвращают нас на многие века назад.

Если посмотреть на предупреждения на этикетках бутылок с алкоголем, мы увидим пиктограммы с возрастными ограничениями, предупреждения для беременных женщин и для водителей. Все это так, но на самом деле, образно говоря, внутри этого глобуса скрывается другой, еще больший глобус - за этой информацией скрывается гораздо больший объем рисков и последствий. Поэтому к алкоголю стоит относиться особенно осмотрительно и ответственно.