СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина напал на отца

Также 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 39-летний мужчина ударил своего партнера на улице Лехола в Ахтме. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В тот же день в полицию сообщили, что 36-летняя женщина напала на 30-летнюю женщину во время конфликта на Нарвском шоссе в Йыхви. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

21 октября в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 43-летний мужчина напал на своего отца на улице Сулеви в Йыхви. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

21 октября в полицию поступило сообщение об избиении 38-летнего мужчины на улице Юули в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.