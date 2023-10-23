СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина напал на отца

22 октября в полицию сообщили, что 38-летний мужчина избил свою партнершу во время конфликта в многоквартирном доме на улице Раудсилла в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Также 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 39-летний мужчина ударил своего партнера на улице Лехола в Ахтме. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
В тот же день в полицию сообщили, что 36-летняя женщина напала на 30-летнюю женщину во время конфликта на Нарвском шоссе в Йыхви. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
21 октября в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 43-летний мужчина напал на своего отца на улице Сулеви в Йыхви. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
21 октября в полицию поступило сообщение об избиении 38-летнего мужчины на улице Юули в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
20 октября в полицию сообщили, что 46-летний мужчина толкнул свою партнершу в многоквартирном доме на Таллиннском шоссе в Нарве, в результате чего она получила травмы. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.