За выходные на границе развернули 74 иностранца

На северно-восточном рубеже в Эстонию не были пропущены 47 граждан Молдовы, 10 граждан Украины, три гражданина России, два гражданина Беларуси, Израиля, Армении и по одному гражданину Сербии и Грузии, то есть в общей сложности 68 человек, сообщила Идаская префектура.

В погранпунктах юго-востока Эстонии развернули одного гражданина Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Украины и двух граждан Сербии, сообщила Лыунаской префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.