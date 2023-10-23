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За выходные на границе развернули 74 иностранца

Северное побережье
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Граница Эстонии и России в Нарве.
Граница Эстонии и России в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В выходные, 21-22 сентября, в Эстонию не впустили 74 иностранца, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.

На северно-восточном рубеже в Эстонию не были пропущены 47 граждан Молдовы, 10 граждан Украины, три гражданина России, два гражданина Беларуси, Израиля, Армении и по одному гражданину Сербии и Грузии, то есть в общей сложности 68 человек, сообщила Идаская префектура.

В погранпунктах юго-востока Эстонии развернули одного гражданина Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Украины и двух граждан Сербии, сообщила Лыунаской префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.

Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.

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Эстония
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