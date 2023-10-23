Компания "VKG Elektrivõrgud" сменит владельца

Покупателем станет фонд прямых инвестиций BaltCap. Ида-вируская электросеть cтанет первой эстонской инвестицией нового инфраструктурного фонда, созданного в рамках BaltCap. Общий объем фонда - 200 млн евро, он будет вкладываться в инфраструктурные компании стран Балтии и Польши.

Стоимость и другие подробности сделки не раскрываются. Сделка должна быть одобрена Департаментом конкуренции, предположительно, это произойдет в течение 1-2 месяцев, пишет dv.ee.

Сеть VKG Elektrivõrgud распространяется по территориям Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. На территории, охваченной сетью, проживает 71 000 человек и расположено несколько промышленных предприятий.

По словам руководителя отдела инвестиций BaltCap Марека-Андреса Каутса, BaltCap хочет увеличить спектр услуг VKG Elektrivõrgud, добавив возможность зарядки электромобилей, производство энергии из возобновляемых источников, хранение энергии, телекоммуникации и уличное освещение.

Ахти Асманн, председатель правления Viru Keemia Group, отметил, что VKG позиционирует себя прежде всего как химическая компания и продолжает развиваться в этой области. В прошлом году компания уже продала свои тепловые сети.