В Эстонию отправят одно из сильнейших воинских подразделений британской армии

До сих пор общественность не знает, какая именно британская бригада будет защищать Эстонию, однако Минобороны располагает этой информацией, подтвердила вице-канцлер Министерства обороны Эстонии по вопросам оборонной политики Туули Данетон.

- Эстонское государство точно знает, что это за бригада, а также ее номер, Великобритания сообщила нам об этом, - сказала Данетон порталу ERR.

Данетон уточнила, что это тяжелая механизированная бригада, находящаяся в состоянии повышенной боеготовности.

Согласно плану реформы британской армии "Будущий солдат", принятому в 2021 году, у британцев есть две такие бригады: 12-я и 20-я танковые бригады в составе британской 3-й дивизии. Эти две бригады, образно говоря, представляют собой тяжелую артиллерию британской армии.

Согласно плану реформы, эти две бригады призваны обеспечивать сдерживание и борьбу с наиболее сильными противниками. Они являются краеугольным камнем непосредственной боевой способности британской 3-й дивизии, и в ближайшие годы их планируется оснастить новейшими британскими танками Challenger 3, боевыми машинами пехоты Ajax и бронетранспортерами Boxer.

Однако, пока название британской бригады не будет объявлено публично, остается вероятность того, что в Эстонию будет направлено какое-нибудь другое подразделение.

Данетон отметила, что точный состав, в котором бригада должна прибыть в Эстонию, пока не определен.