В Эстонию отправят одно из сильнейших воинских подразделений британской армии

Великобритания пообещала предоставить для защиты Эстонии тяжелую механизированную бригаду. В настоящее время британцы имеют два подразделения, оснащенных танками и боевыми машинами пехоты, которые находятся в постоянной боевой готовности и являются одними из самых мощных подразделений британской армии, пишет rus.err.
До сих пор общественность не знает, какая именно британская бригада будет защищать Эстонию, однако Минобороны располагает этой информацией, подтвердила вице-канцлер Министерства обороны Эстонии по вопросам оборонной политики Туули Данетон.
- Эстонское государство точно знает, что это за бригада, а также ее номер, Великобритания сообщила нам об этом, - сказала Данетон порталу ERR.
Данетон уточнила, что это тяжелая механизированная бригада, находящаяся в состоянии повышенной боеготовности.
Согласно плану реформы британской армии "Будущий солдат", принятому в 2021 году, у британцев есть две такие бригады: 12-я и 20-я танковые бригады в составе британской 3-й дивизии. Эти две бригады, образно говоря, представляют собой тяжелую артиллерию британской армии.
Согласно плану реформы, эти две бригады призваны обеспечивать сдерживание и борьбу с наиболее сильными противниками. Они являются краеугольным камнем непосредственной боевой способности британской 3-й дивизии, и в ближайшие годы их планируется оснастить новейшими британскими танками Challenger 3, боевыми машинами пехоты Ajax и бронетранспортерами Boxer.
Однако, пока название британской бригады не будет объявлено публично, остается вероятность того, что в Эстонию будет направлено какое-нибудь другое подразделение.
Данетон отметила, что точный состав, в котором бригада должна прибыть в Эстонию, пока не определен.
- В настоящее время в Силах обороны ведутся переговоры по поводу того, какие именно элементы тяжелой бригады Эстония считает целесообразным перевезти сюда и как именно будет выглядеть состав этой бригады, - сказала Данетон.
Что касается новой военной техники, то первые боевые машины Ajax должны поступить на вооружение британской армии только в 2025 году, а оснащенные новой техникой подразделения должны достичь полной боевой готовности только в 2028 или 2029 году. 150 танков Challenger 3 британская армия должна получить к 2027 году.
Однако британцы готовы прийти на помощь Эстонии и со своей имеющейся техникой, подчеркнула Данетон.
Немаловажно и то, что в кризисной ситуации эта бригада придет на помощь в дополнение к уже существующим подразделениям. Другими словами, британский вклад не ограничивается лишь бригадой - в военном городке Тапа уже есть британский батальон, который действует в составе 1-й эстонской бригады.
Кроме того, в настоящее время Эстония обсуждает с Великобританией возможности усиления эстонской дивизии дополнительными возможностями - будь то боевыми машинами для стрельбы с закрытых позиций, или подразделениями связи.
Среди прочего также обсуждается, какие подразделения или технику британской бригады следует предварительно перебросить в Эстонию. Согласно плану, часть тяжелой техники механизированной бригады в ближайшем будущем должна находиться на складах в Эстонии.
Переброска всей бригады в Эстонию будет осуществлена в 2025 году.