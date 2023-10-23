НТД ужесточит требования к транзиту через Россию и Беларусь

Более строгие дополнительные требования будут предъявляться прежде всего в отношении товаров, которые доставляются в третьи страны через Россию и/или Беларусь.

НТД требует предоставлять при экспорте товаров доказательства того, что:

• продажа товаров или смена собственника не планируется после вывоза товаров с территории ЕС;

• перевозка санкционированных товаров через Россию и/или Беларусь является лишь частью пути к месту назначения в третьей стране;

• при перевозке санкционированных товаров через Россию и/или Беларусь, осуществляются только те действия, которые необходимы для доставки товаров в пункт назначения. Сделки с товарами запрещены (в том числе их обработка и хранение).

• Также необходимо предоставить подробное описание задекларированных товаров (в том числе маркировку, позволяющую проверить правильность экспортной декларации, а также убедиться в том, что этих товаров нет в списке стратегических товаров, которые имеют двойное назначение или могут использоваться в военных целях);

• экспортер санкционированных товаров должен владеть информацией о конечном пользователе и использовании товаров в третьей стране.

Доказательства должны быть предоставлены в разумные сроки по требованию таможни. НТД рекомендует прилагать требуемые документы к таможенной декларации уже при декларировании товаров.