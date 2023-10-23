Эстонская налоговая система в десятый раз подряд признана лучшей в мире

В качестве сильной стороны эстонской налоговой системы аналитический центр еще раз указывает на то, что 20-процентный подоходный налог с предприятий применяется только к распределению прибыли, что позволяет компаниям реинвестировать свою прибыль без уплаты налогов. Аналитический центр также высоко оценивает широкую базу НДС и связанные с этим низкие административные расходы для предпринимателей.

Аналитический центр также хвалит эстонскую систему земельного налога, которая основана только на стоимости земли и не учитывает стоимость собственности на ней. Среди оцениваемых стран подобная система до сих пор используется только в Австралии.

В качестве слабой стороны налоговой системы Эстонии аналитический центр отмечает, что количество эстонских двусторонних налоговых соглашений ниже среднего показателя по ОЭСР: 62 против 74. Территориальность эстонской налоговой системы ограничена государствами-членами Европейской экономической зоны. и Швейцарии, а это значит, что от подоходного налога в Эстонии освобождается только распределение прибыли, полученной из этих стран, без предъявления дополнительных условий. Кроме того, правила Эстонии в части недостаточной капитализации являются одними из самых строгих среди стран ОЭСР.

В рейтинге этого года Латвия по-прежнему находится на втором месте после Эстонии, которая также ввела систему, аналогичную нашей системе подоходного налога с предприятий. Литва занимает 9-е место, а соседняя Финляндия - 19-е.