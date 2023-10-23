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Эстонская налоговая система в десятый раз подряд признана лучшей в мире

Северное побережье
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Предупредительные письма с логотипом Налогово-таможенного департамента в ближайшие недели будут опущены в почтовые ящики 1400 предприятий Ида-Вирумаа.
Предупредительные письма с логотипом Налогово-таможенного департамента в ближайшие недели будут опущены в почтовые ящики 1400 предприятий Ида-Вирумаа. Фото: Maksu- ja tolliamet

Американский аналитический центр "Tax Foundation" уже 10-й год подряд называет налоговую систему Эстонии наиболее конкурентоспособной среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В качестве сильной стороны эстонской налоговой системы аналитический центр еще раз указывает на то, что 20-процентный подоходный налог с предприятий применяется только к распределению прибыли, что позволяет компаниям реинвестировать свою прибыль без уплаты налогов. Аналитический центр также высоко оценивает широкую базу НДС и связанные с этим низкие административные расходы для предпринимателей.

Аналитический центр также хвалит эстонскую систему земельного налога, которая основана только на стоимости земли и не учитывает стоимость собственности на ней. Среди оцениваемых стран подобная система до сих пор используется только в Австралии.

В качестве слабой стороны налоговой системы Эстонии аналитический центр отмечает, что количество эстонских двусторонних налоговых соглашений ниже среднего показателя по ОЭСР: 62 против 74. Территориальность эстонской налоговой системы ограничена государствами-членами Европейской экономической зоны. и Швейцарии, а это значит, что от подоходного налога в Эстонии освобождается только распределение прибыли, полученной из этих стран, без предъявления дополнительных условий. Кроме того, правила Эстонии в части недостаточной капитализации являются одними из самых строгих среди стран ОЭСР.

В рейтинге этого года Латвия по-прежнему находится на втором месте после Эстонии, которая также ввела систему, аналогичную нашей системе подоходного налога с предприятий. Литва занимает 9-е место, а соседняя Финляндия - 19-е.

Индекс Налогового фонда в основном оценивает два аспекта налоговой политики: конкурентоспособность и нейтральность. Конкурентоспособная и нейтральная налоговая система поддерживает экономический рост и стимулирует инвестиции, одновременно принося достаточные налоговые поступления в государственный бюджет. Всего для составления индекса используется более 40 различных переменных.

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Ключевые слова

Эстония
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